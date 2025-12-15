Recentro faz balanço e entrega 24 placas de referência a donos de prédios requalificados pelo programa

Segundo o Recentro, mais de 60 imóveis foram requalificados no centro do Recife, beneficiados pela lei que prevê incentivos fiscais para realização de melhorias estruturais

Iniciativa é do Programa Recentro da Prefeitura do Recife (Rômulo Chico/DP Foto)

Durante a apresentação do balanço do programa, o Gabinete do Centro do Recife (Recentro), nesta segunda-feira (15), no Paço do Frevo, no Recife Antigo, anunciou que mais 24 imóveis requalificados em 2025. Foram entregues placas de referência aos donos dos prédios, todos beneficiários da Lei do Recentro, que prevê incentivos fiscais para requalificação das estruturas.

Conforme o Recentro, mais de 60 imóveis situados no coração do Recife foram requalificados desde 2021, quando foi lançada a iniciativa. A chefe do Recentro, vinculado à Prefeitura do Recife, Ana Paula Vilaça, destacou os avanços do projeto neste ano.

Segundo ela, a intenção é viabilizar a reocupação do coração do Recife, especialmente com moradia. “2025 foi um ano muito especial porque a gente conseguiu colocar novos projetos em ação, a reforma do arcabouço jurídico legal para as ações aqui, no centro, com a revisão da lei de uso e ocupação do solo, novos instrumentos urbanísticos. Isso vai facilitar a reocupação, o restauro desses imóveis aqui na área central”, explicou.

A chefe do Recentro relatou que houve também “monitoramento de um território específico do bairro do Recife, com indicadores de mobilidade, de segurança, de controle urbano, de intervenções físicas estruturantes nesse território, em uma nova forma de governança e de trabalhar.”

“Muitas melhorias em praças, em ruas para que a gente tenha, enquanto prefeitura, um espaço público adequado, com mais caminhabilidade, mais segurança, mais iluminação e os investimentos privados cheguem”, concluiu Ana Paula Vilaça.

Dentre as ações previstas pelo Recentro para 2026 estão:

Reabertura da Ponte Giratória, com todo seu entorno requalificado;

Lançamento da Cartilha do Centro, para proprietários, investidores e moradores entenderem como preservar o patrimônio e investir com segurança;

Ordenamento da fiação área com o embutimento da Rede de Telecom;

Requalificação das calçadas do Bairro do Recife;

Lançamento do Moinho Residencial;

Inauguração do Motto By Hilton;

Requalificação da Praça do Bacurau;

Projeto de requalificação das ruas do entorno do Pátio de São Pedro.

Distrito Guararapes

O Distrito Guararapes, projeto de concessão do Bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife, também foi ponto destacado no Balanço do Recentro.

O projeto foi elaborado pelo escritório de arquitetura do curitibano Jaime Lerner e sugere alterações na organização do comércio local e reconfiguração de locais históricos da cidade, mencionando inclusive a presença de lojas de luxo na área.

Ana Paula, contudo, reconhece diversos entraves ao processo de implementação.

No último dia 29 de outubro, houve uma audiência pública a respeito do projeto. Ainda não há previsão para audiência oficial que outra seja realizada, segundo Ana Paula Vilaça, mas a prefeitura segue aberta para debates, críticas, e sugestões, ainda conforme a secretária.

“O Distrito Guararapes é uma parceria público e privada, foi feito um diagnóstico do território, uma modelagem econômica, jurídica, de vocação de usos e atividades. O grande foco é a moradia e no caso do Distrito Guararapes tem um foco especial na moradia de interesse social, do ‘Minha casa, Minha vida’”, explicou.

Segundo ela, a região, que hoje está desocupada, ela vai ser ocupada por moradores, além de outros usos e atividades, térreo com fachada ativa.

“A gente seguiu o procedimento formal de realização de uma consulta pública por mais de um mês e a realização da audiência pública, mas a prefeitura continua ouvindo, críticas, sugestões e propostas. Quem tiver como contribuir, estamos abertos por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e do Recentro para receber grupos, pessoas, o site está lá à disposição, para que as pessoas possam ainda contribuir, conhecer mais detalhes do projeto”.

