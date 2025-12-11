Recife inicia construção de 568 unidades habitacionais com aporte de mais de R$ 100 milhões do Minha Casa Minha Vida

Prefeitura deu a ordem de serviço para construção dos habitacionais Maria Elvira, Maria Felipa e Caiara 2 em evento realizado na noite desta quinta-feira (11)

Recife irá construir 568 unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida (Foto: Edson Holanda / PCR)

A cabeleireira Josefa Maria da Silva, de 50 anos, está mais próxima de realizar o sonho de deixar o aluguel e ter a casa própria. Ela é uma das moradoras da comunidade Beira do Rio, na Zona Sul do Recife, que receberá uma das 568 unidades habitacionais com ordem de serviço assinada pela gestão municipal nesta quinta-feira (11). O evento ocorreu no bairro da Iputinga, na Zona Oeste da capital.

Os habitacionais, que somam R$ 100 milhões em investimentos, serão construídos por meio de parceria entre a Prefeitura do Recife e o Governo Federal, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Os três empreendimentos, Maria Elvira, Maria Felipa e Caiara 2, têm previsão de entrega em 18 meses.

Josefa Maria mora no salão onde trabalha como cabeleireira e luta há oito anos para conquistar a casa própria. Ela se uniu ao Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) em busca desse objetivo.

“Tenho o sonho de ter minha moradia. Quando o movimento apareceu, me encantei e senti que era ali que eu ia conseguir minha casa. Hoje estou muito feliz. Estamos todos ansiosos porque a ordem de serviço foi assinada. É um dia muito importante para nós. Lá não é só falta de moradia: existe situação precária e coabitação. São fatores que mostram que precisamos ter nossa casa própria”, conta.

“Estou ansiosa, mas confiante de que tudo vai acontecer no tempo certo. Agora temos certeza: tem o terreno, tem financiamento e o prefeito já assinou. Agora é só esperar a obra para termos nossa casa própria”, complementa.

Outro morador que integra o movimento é o autônomo José Estácio dos Santos, de 56 anos, que vive na comunidade Entra a Pulso, em Boa Viagem.

“Estamos felizes com a ordem de serviço porque essa é uma luta de vários anos. Desde o tempo do prefeito Geraldo Júlio estamos nessa batalha. Muita gente achou que não ia acontecer. O tempo passa, muita gente se enfraquece e perde a fé, mas outros continuam. Hoje estamos felizes e contemplados com essa assinatura para a construção dos apartamentos”, destaca.

Ele lembra que o resultado anunciado nesta quinta-feira é fruto de mais de uma década de mobilização.

“Teve muito protesto. Tivemos que fechar a rua, tivemos reunião com a prefeitura do Recife para que isso se tornasse um sonho real. A luta continua, pois o Recife precisa ter mais lugares para construir moradias, porque ainda tem muita gente vivendo de aluguel. Tem pessoas que recebem um salário mínimo e precisam pagar aluguel”, afirma.

Durante o evento, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), também ressaltou a persistência dos moradores e dos movimentos de luta por moradia.

“São 568 unidades, em três empreendimentos: o Maria Elvira, o Maria Filipe e o Caiara 2. É um investimento de mais de R$ 100 milhões para habitação aqui na Iputinga. Estamos dando um passo importante para realizar o sonho de mais de 560 famílias. E esse sonho não seria possível sem a luta, a mão e a esperança de muita gente”, frisou.