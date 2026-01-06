Preço dos imóveis tem alta de 4,57% no Recife em 2025

Aumento do preço de venda de imóveis residenciais no Recife superou a inflação ao consumidor em 2025, estimada em 4,18% pelo índice FipeZAP, divulgados nesta terça-feira (6)

Entre as 22 capitais analisadas pelo indicador, o Recife ficou em 11º lugar no ranking, com o preço de R$ 8.446 por metro quadrado (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

No Recife, os imóveis residenciais ficaram, em média, 4,57% mais caros em 2025, de acordo com dados do índice FipeZAP, divulgados nesta terça-feira (6). O aumento foi menor do que no ano passado, quando os preços subiram 6,64% na capital. A alta superou a inflação ao consumidor em 2025, estimada em 4,18% pelo índice, de acordo com o IPCA, acumulado até novembro, e o IPCA-15 de dezembro.

Segundo Paula Reis, economista do Grupo OLX, o movimento observado no Recife segue uma tendência nacional de desaceleração do aumento do preço de venda de imóveis. “Essa redução se deu por conta das condições no mercado de crédito imobiliário. Além do aumento da Selic, a queda do saldo da poupança também contribuiu para encarecer o financiamento e levou uma parte das famílias a desistir ou postergar a compra da casa própria, especialmente no segmento de médio e alto padrão”, analisa.

O índice (4,57%) representa a segunda menor alta nos preços dos imóveis dos últimos cinco anos, atrás de 2021, quando a alta foi de 4,20% no Recife. Já o maior aumento dos preços de venda dos imóveis foi registrado em 2022, quando o preço médio subiu 11,35%.

Valores nacionais

Levando em consideração as capitais avaliadas do Nordeste, a capital pernambucana ficou no 8º lugar, representando o segundo menor aumento, atrás de Aracaju (SE), que teve alta de 2,23% no preço de venda dos imóveis residenciais. Por outro lado, os maiores aumentos registrados no país foram de Salvador (16,25%) e João Pessoa (15,15%). Logo após, aparece Vitória (ES), com alta de 15,13%; e São Luís (MA), que teve aumento de 13,91%.

Já as menores altas foram registradas em Brasília (4,05%), Goiânia (2,55%) e Aracaju (2,23%). Nessas cidades a queda registrada foi real, pois ficaram ainda abaixo da inflação no período. No país, a alta no preço dos imóveis em 2025 foi de 6,52%. O índice também superou a inflação estimada pelo FipeZAP (4,18%).

Preço de venda

Segundo o levantamento, entre as 22 capitais analisadas pelo indicador, o Recife fica em 11º lugar no ranking, com o preço do metro quadrado de R$ 8.446/m². Entre as 56 cidades observadas pelo FipeZAP, a média desse valor no Brasil é de R$ 9.611/m². No Nordeste, os preços mais altos foram registrados em Maceió (R$ 9.836/m²), Fortaleza (R$ 8.963/m²) e São Luís (R$ 8.617/m²).

De acordo com o índice, que avaliou informações da amostra de anúncios de imóveis para venda em dezembro de 2025, os imóveis com um dormitório apresentaram preço médio superior (R$ 11.669/m²), em relação às unidades com dois dormitórios (R$ 8.622/m²).

Considerando as 56 cidades avaliadas no índice, o maior valor foi observado em Balneário Camboriú (R$ 14.906/m²), seguida por Itapema (R$ 14.843/m²). Já entre as 22 capitais, Vitória (ES) teve o maior preço médio (R$ 14.108/m²), sendo seguida por Florianópolis (R$ 12.773/m²) e São Paulo (R$ 11.900/m²).