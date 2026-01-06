Economia
Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 10 milhões
23 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.485,37 cada
Publicado: 06/01/2026 às 22:17
Mega-sena (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.956 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (6). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 10 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 10 -18 - 21- 24 - 43 - 47
23 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.485,37 cada. 2.703 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 890,44 cada;
Apostas
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
