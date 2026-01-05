IPTU 2026: Prefeitura do Recife oferece descontos de até 10% para pagamento em cota única

Boletos do IPTU 2026 do Recife já estão disponíveis para emissão nas plataformas digitais. Para quem optar pela cota única, o vencimento é 10 de fevereiro

Com a chegada de tributos como o IPVA e o iPTU, o contibuinte deve se planejar financeiramente (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo)

A Secretaria de Finanças do Recife (Sefin) iniciou o calendário de arrecadação do IPTU 2026, disponibilizando mais de 360 mil boletos para consulta nos canais digitais. Os contribuintes que optarem pela quitação em cota única até o dia 10 de fevereiro garantem um desconto de até 10% sobre o valor total. O benefício é progressivo: proprietários adimplentes já recebem o boleto com 5% de abatimento e, ao escolherem o pagamento à vista, somam mais 5% de redução no montante final.

Calendário e condições de pagamento

Para aqueles que preferirem o parcelamento, o imposto poderá ser dividido em dez vezes, com vencimentos fixados para todo dia 10 de cada mês. No caso de contribuintes que possuem pendências financeiras com o município, o desconto é restrito a 5%, concedido exclusivamente na modalidade de cota única. "É por meio dessa participação que conseguimos fortalecer áreas essenciais e ampliar ações nos bairros, especialmente onde as pessoas mais precisam”, declarou o secretário executivo de Tributação da Secretaria de Finanças do Recife, João Marcelo Araújo.

A emissão das guias de arrecadação foi simplificada e pode ser feita sem a necessidade de impressão física, utilizando apenas o número sequencial do imóvel. As principais plataformas disponíveis são:

Portal Recife em Dia: Acesso rápido via endereço eletrônico, clique em “IPTU 2026” na área “Acesso Rápido”. Depois, informe o sequencial do imóvel, valide com os caracteres exibidos e escolha entre pagamento à vista, parcela em dez veze. emitir todos os boletos do parcelamento ou código PIX.

App Conecta Recife: Disponível para sistemas Android e iOS, o acesso ao boleto pode ser feito pela área de Destaques, selecionando “IPTU 2026” e inserindo o sequencial do imóvel; pelo menu “Imóveis”, escolhendo “IPTU e Taxa de Limpeza”, e após login, consultando o extrato de débitos para gerar o boleto em parcelado ou à vista; ou pela pesquisa digitando “IPTU” e acessando “Pagar IPTU de 2026” para inserir o sequencial do imóvel. O boleto gerado contém código de barras e QR Code, podendo ser baixado em PDF, copiado ou pago via PIX, além do pagamento presencial em unidades credenciadas ou lotéricas.

O Documento de Arrecadação Municipal (DAM) apresenta um novo layout em 2026. A atualização gráfica visa facilitar a leitura das informações, aumentar a clareza sobre as parcelas e evitar pagamentos em duplicidade. Além dos dados tributários, o boleto agora inclui QR Code para pagamentos instantâneos e canais de utilidade pública.

Créditos da NFS-e

Os imóveis cujos proprietários indicaram créditos da Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) no período anterior já contam com o abatimento aplicado no lançamento deste ano. Esse programa permite reduzir em até 50% o valor do imposto, utilizando créditos acumulados por cinco anos através da inclusão do CPF em notas de serviços na cidade.