IPTU 2026: alíquota dos municípios terá reajuste de 4,68%

Com o final de mais um ano, os contribuintes deverão ficar atentos ao reajuste anual do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). A previsão é de que a variação do tributo para 2026 seja de 4,68% para os municípios. O reajuste para o próximo ano, porém, é 0,08% menor que o de 2025, que foi de 4,76%, seguindo em quedas consecutivas desde 2022.

A variação do tributo é calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), no acumulado entre os meses de novembro de 2024 a outubro de 2025, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com base no reajuste de 4,68% para o próximo ano, por exemplo, o contribuinte que pagou R$ 1.000 em 2025, deverá pagar R$ 1.046,80 de IPTU. Ou seja, nesse cenário, a alta é de R$ 46,80, o que deve variar de acordo com o valor de cada imóvel.

Segundo a contadora Azenate Xavier, para saber quando vale a pena pagar a parcela única ou parcelado, o morador precisa estar informado sobre quanto ele terá de desconto. “Por exemplo, Jaboatão dos Guararapes, normalmente oferece 20% de desconto para o pagamento à vista. É um desconto relevante. A primeira coisa que a pessoa precisa observar é se ela tem caixa, se ela pode pagar e se aquele valor não vai faltar para outras despesas. Nesse caso vale a pena pagar a cota única”, explicou.

Ainda de acordo com ela, dificilmente um investimento feito com o valor do IPTU renderia em 10 meses, normalmente o prazo máximo de parcelamentos das prefeituras. Já nos casos em que o percentual de desconto seja em torno de 5%, a contadora destaca que pode não valer a pena para o contribuinte.

Confira os valores dos descontos da cota única de IPTU no Grande Recife

No Recife, quem tiver pago seus débitos ou regularizado sua situação fiscal até 30 de novembro do ano anterior recebe 5% de desconto no IPTU, caso opte pelo parcelamento em 10 vezes até a data do vencimento. Porém, se o pagamento for em conta única, é possível receber mais 5% de desconto, somando 10% no total.

Em Olinda, a previsão é de 30% de desconto para pagamento em cota única do IPTU e 10% para pagamento parcelado, para os moradores que estiverem em dia com o pagamento do imposto até 30 de novembro do ano anterior.

No município de Jaboatão dos Guararapes a previsão é de 20% de desconto na cota única ou 10% para quem optar pelo parcelamento e estiver com o pagamento das parcelas em dia. Já no município de Paulista, no IPTU de 2025 foi aplicado o desconto de 30% na parcela única, mas a prefeitura da cidade ainda não definiu o desconto que será aplicado em 2026.

