Resultado da Mega-Sena: veja os números sorteados nesta terça-feira (6)

Mega-sena (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

O concurso 2956 da Mega-Sena sorteia cerca de R$ 3,5 milhões na noite desta terça-feira (6). Esse é o primeiro sorteio regular do ano após a Mega da Virada, que sorteou R$ 1 bilhão e teve seis ganhadores em todo o Brasil.

As dezenas ainda serão sorteadas e a matéria será atualizada. O sorteio será transmitido ao vivo no canal da Caixa, no YouTube, a partir das 21h.

> Confira os últimos sorteios que aconteceram ao vivo na segunda-feira (5):

Como apostar na primeira Mega-Sena de 2026

A Mega-Sena permite que o apostador faça uma aposta mínima no valor de R$ 6 e permite a escolha de seis números entre 1 e 60. No concurso dessa terça (6), as apostas podem ser feitas até às 21h.

Há também a modalidade de seleção automática para quem não quer escolher os números. Dessa forma, o sistema escolhe os números de forma aleatória. Além disso, o jogo oferece prêmios para quem acerta quatro ou cinco dezenas.

Nos canais eletrônicos, o valor mínimo para apostas é de R$ 2,50. O pagamento pode ser feito por meio de cartão de crédito, débito, Pix ou Mercado Pago.

Quais os dias de sorteio da Mega-Sena?

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados.

Resultado da Mega da Virada: relembre os números sorteados

A Mega-Sena da Virada sorteou, na manhã da última quinta-feira (1º), cerca de R$ 1 bilhão, já com descontos de impostos. É o maior prêmio da história das loterias no Brasil. As dezenas sorteadas foram: 59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09.

Seis apostas em todo o Brasil acertaram os seis números da Mega da Virada, sorteada nesta quinta-feira, 1.º. Cada uma vai receber R$ 181.892.881,09.

Uma das apostas que acertou o resultado da Mega da Virada de 2025 custou apenas R$ 6. O bilhete comprado em uma lotérica de João Pessoa (PB) foi o único com a compra mínima (de seis números) a ganhar o sorteio. A aposta simples levou os quase R$ 182 milhões do prêmio.