Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (6) prêmio estimado em R$ 3,5 milhões
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa
Publicado: 06/01/2026 às 09:03
Sorteio da Mega-Sena (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)
As seis dezenas do concurso 2.956 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Resultado da Mega da Virada: relembre os números sorteados
A Mega-Sena da Virada sorteou, na manhã da última quinta-feira (1º), cerca de R$ 1 bilhão, já com descontos de impostos. É o maior prêmio da história das loterias no Brasil. As dezenas sorteadas foram: 59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09.
Uma das apostas que acertou o resultado da Mega da Virada de 2025 custou apenas R$ 6. O bilhete comprado em uma lotérica de João Pessoa (PB) foi o único com a compra mínima (de seis números) a ganhar o sorteio. A aposta simples levou os quase R$ 182 milhões do prêmio.
Seis apostas em todo o Brasil acertaram os seis números da Mega da Virada, sorteada nesta quinta-feira, 1.º. Cada uma vai receber R$ 181.892.881,09.
O bilhete mais caro a ganhar o prêmio milionário custou R$ 18.018. Foi um bolão feito em Franco da Rocha (SP) com 14 números, que será dividido entre 18 ganhadores. Cada um vai receber cerca de R$ 10 milhões.
Outro bolão vencedor foi realizado em Ponta Porã (MS). Lá, foram gastos R$ 1.260 para apostar dez números. O bolão teve dez participantes, que vão ficar com cerca de R$ 18 milhões cada.
Dois bilhetes de nove números, ao custo de R$ 504 cada, também foram sorteados, um em São Paulo (SP) e outro em Belo Horizonte (MG). Houve ainda uma aposta simples vencedora no Rio de Janeiro (RJ), de dez números, que custou R$ 1.260. O valor de cada aposta foi divulgado pela Caixa.