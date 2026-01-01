Alerta de baixa umidade em Pernambuco: Inmet sinaliza perigo para 75 cidades
Umidade do ar pode chegar a 20% em parte do Sertão e Agreste nesta quinta (1º)
Publicado: 01/01/2026 às 12:25
Para repor a perca de líquido do corpo humano por causa do calor, é importante se hidratar (Crédito: Freepik)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (1º), o alerta de perigo potencial de baixa umidade para 75 municípios de Pernambuco.
De acordo com o boletim, o alerta iniciou às 10h desta quinta com validade até às 21h. A baixa umidade atinge partes do Sertão e do Agreste do estado.
A previsão indica que a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%. Por isso, o órgão instrui que a população consuma bastante água, evite desgaste físicos e exposições prolongadas ao sol.
Confira as cidades:
- Afogados da Ingazeira
- Águas Belas
- Alagoinha
- Angelim
- Arcoverde
- Belém do São Francisco
- Belo Jardim
- Betânia
- Bom Conselho
- Brejão
- Brejinho
- Brejo da Madre de Deus
- Buíque
- Cabrobó
- Cachoeirinha
- Caetés
- Calçado
- Calumbi
- Capoeiras
- Carnaíba
- Carnaubeira da Penha
- Cedro
- Correntes
- Custódia
- Flores
- Floresta
- Garanhuns
- Iati
- Ibimirim
- Ibirajuba
- Iguaracy
- Inajá
- Ingazeira
- Itacuruba
- Itaíba
- Itapetim
- Jataúba
- Jatobá
- Jucati
- Jupi
- Lagoa do Ouro
- Lajedo
- Manari
- Mirandiba
- Palmeirina
- Paranatama
- Pedra
- Pesqueira
- Petrolândia
- Poção
- Quixaba
- Salgueiro
- Saloá
- Sanharó
- Santa Cruz da Baixa Verde
- Santa Cruz do Capibaribe
- Santa Terezinha
- São Bento do Una
- São João
- São José do Belmonte
- São José do Egito
- Serra Talhada
- Serrita
- Sertânia
- Solidão
- Tabira
- Tacaimbó
- Tacaratu
- Taquaritinga do Norte
- Terezinha
- Triunfo
- Tupanatinga
- Tuparetama
- Venturosa
- Verdejante