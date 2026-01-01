° / °
Vida Urbana
Meteorologia

Alerta de baixa umidade em Pernambuco: Inmet sinaliza perigo para 75 cidades

Umidade do ar pode chegar a 20% em parte do Sertão e Agreste nesta quinta (1º)

Diario de Pernambuco

Publicado: 01/01/2026 às 12:25

Para repor a perca de líquido do corpo humano por causa do calor, é importante se hidratar/Crédito: Freepik

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (1º), o alerta de perigo potencial de baixa umidade para 75 municípios de Pernambuco.

De acordo com o boletim, o alerta iniciou às 10h desta quinta com validade até às 21h. A baixa umidade atinge partes do Sertão e do Agreste do estado.

A previsão indica que a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%. Por isso, o órgão instrui que a população consuma bastante água, evite desgaste físicos e exposições prolongadas ao sol.

Confira as cidades:

  • Afogados da Ingazeira
  • Águas Belas
  • Alagoinha
  • Angelim
  • Arcoverde
  • Belém do São Francisco
  • Belo Jardim
  • Betânia
  • Bom Conselho
  • Brejão
  • Brejinho
  • Brejo da Madre de Deus
  • Buíque
  • Cabrobó
  • Cachoeirinha
  • Caetés
  • Calçado
  • Calumbi
  • Capoeiras
  • Carnaíba
  • Carnaubeira da Penha
  • Cedro
  • Correntes
  • Custódia
  • Flores
  • Floresta
  • Garanhuns
  • Iati
  • Ibimirim
  • Ibirajuba
  • Iguaracy
  • Inajá
  • Ingazeira
  • Itacuruba
  • Itaíba
  • Itapetim
  • Jataúba
  • Jatobá
  • Jucati
  • Jupi
  • Lagoa do Ouro
  • Lajedo
  • Manari
  • Mirandiba
  • Palmeirina
  • Paranatama
  • Pedra
  • Pesqueira
  • Petrolândia
  • Poção
  • Quixaba
  • Salgueiro
  • Saloá
  • Sanharó
  • Santa Cruz da Baixa Verde
  • Santa Cruz do Capibaribe
  • Santa Terezinha
  • São Bento do Una
  • São João
  • São José do Belmonte
  • São José do Egito
  • Serra Talhada
  • Serrita
  • Sertânia
  • Solidão
  • Tabira
  • Tacaimbó
  • Tacaratu
  • Taquaritinga do Norte
  • Terezinha
  • Triunfo
  • Tupanatinga
  • Tuparetama
  • Venturosa
  • Verdejante
agreste , alerta , BAIXA UMIDADE , Calor , METEOROLOGIA , Pernambuco , sertão
