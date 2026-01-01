Alerta de baixa umidade em Pernambuco: Inmet sinaliza perigo para 75 cidades

Umidade do ar pode chegar a 20% em parte do Sertão e Agreste nesta quinta (1º)

Para repor a perca de líquido do corpo humano por causa do calor, é importante se hidratar (Crédito: Freepik)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (1º), o alerta de perigo potencial de baixa umidade para 75 municípios de Pernambuco.

De acordo com o boletim, o alerta iniciou às 10h desta quinta com validade até às 21h. A baixa umidade atinge partes do Sertão e do Agreste do estado.

A previsão indica que a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%. Por isso, o órgão instrui que a população consuma bastante água, evite desgaste físicos e exposições prolongadas ao sol.

Confira as cidades: