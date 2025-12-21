Com lançamento no Recife, livro "Menino onça, onça menino" fala de amizades e autoconhecimento

O lançamento do livro acontece neste domingo (21), das 11h às 13h, na Livraria Jardim, localizada no bairro da Boa Vista, no Recife.

Guilherme Lira, Nara Aragão e Renata Roberta lançam o livro "Menino onça, onça menino". (Divulgação)

Livro ilustrado que convida crianças e adultos a desacelerar, observar e se reconhecer no outro a partir do encontro improvável entre um menino e uma onça, em uma mata encantada, Menino onça, onça menino chega ao público do Recife neste domingo (21). Criada por Nara Aragão, Renata Roberta e Guilherme Lira, a obra será lançada na Livraria do Jardim, no bairro da Boa Vista, em evento gratuito com bate-papo lúdico e sessão de autógrafos.

O lançamento contará com a presença dos três autores e mediação da arteterapeuta Júlia Porto, em uma conversa sobre amizade, diferenças, escuta e autoconhecimento - temas centrais da obra. O livro estará disponível após o lançamento na Livraria do Jardim, Livraria Jaqueira, Vozes, Pó de Estrelas (Recife), Livraria Cultural (Caruaru) e em lojas on-line da editora Boitatá, pela qual é publicado, e demais livrarias.

“Menino onça, onça menino” nasce do encontro entre texto e imagem. As autoras partiram das ilustrações de Guilherme Lira para criar uma narrativa que caminha na contramão dos excessos de estímulo da infância contemporânea. A história busca convidar o leitor à pausa, à observação e ao sentir, o conduzindo por uma mata fora do tempo: a encantada Mata de Mungará, um espaço simbólico onde biomas brasileiros se misturam como em um sonho de floresta.

“Na busca por si mesmo, a resposta pode estar no encontro com o outro”, definem as autoras ao resumir o livro. Nara Aragão espera “que o livro seja um convite para olhar para dentro e para os outros, buscando se reconhecer neles, apesar de todas as diferenças, como parte de uma coisa só”. Já Renata Roberta destaca que a história fala sobre autenticidade e presença. “Ser quem se é, se reconhecer e se relacionar mantendo a autenticidade é um caminho para a saúde interior. O amor verdadeiro nasce do reconhecimento da essência do outro, sem desejo de posse”, afirma.

A amizade entre Kiné e Marzul - o menino e a onça - se constrói justamente a partir da diferença. Eles se reconhecem como distintos e complementares, permitindo uma conexão que atravessa o cuidado, o afeto e o crescimento mútuo. A relação também funciona como metáfora do vínculo entre humano e natureza, convidando as crianças a se perceberem como parte do mundo natural.

O universo simbólico da obra se aprofunda até nos nomes dos personagens. Kiné vem do radical grego que significa movimento; Marzul nasce da junção de mar e azul, evocando a relação da onça com a água e os ciclos da vida; e Mungará remete ao termo tupi-guarani mangará, o coração da bananeira - símbolo de abundância, renovação e saberes ancestrais. A narrativa ainda dialoga com referências da cultura popular brasileira, como o tema folclórico “Moda da onça”, recolhido por Paulo Vanzolini e eternizado na voz de Maria Bethânia.

As ilustrações de Guilherme Lira são inspiradas em memórias afetivas, no cordel, nas xilogravuras e em exercícios pessoais de autoconhecimento. “A maior alegria foi criar um livro autoral com amigas queridas. A ilustração inspirou o texto e o texto inspirou a ilustração, numa brincadeira viva de contar histórias”, afirma o artista.

O título também integra o projeto multimídia Contos de Mungará, que prevê um curta-metragem de animação, atualmente em produção, com lançamento previsto para 2026, e uma série animada em desenvolvimento, já com pré-licenciamento do Canal Futura. O livro marca o primeiro encontro dos personagens, enquanto a série acompanha suas aventuras e desafios cotidianos na mata encantada.

Lançar o livro no Recife tem um significado especial para os autores. A cidade aparece de forma sensível na narrativa, seja pela presença do rio, pela musicalidade da linguagem ou pela influência da cultura popular nordestina nas imagens e no texto. Menino onça, onça menino é, antes de tudo, um livro feito a partir de Pernambuco para dialogar com leitores de todas as idades.

O livro é o publicado a partir de uma chamada pública da Editora Boitatá para envio de originais, realizada no início de 2025 como parte das comemorações de 10 anos da editora. A iniciativa recebeu 487 inscrições de autores e ilustradores de todo o país. O projeto contou com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Governo Federal, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (SECULT/PE).



Conheça os autores

Nara Aragão é produtora audiovisual recifense, com mais de 20 anos de atuação e especial interesse em projetos voltados ao público infantil. Trabalha com animação para cinema e TV e estreia na literatura ilustrada com Menino onça, onça menino. Renata Roberta, também recifense, é roteirista, diretora, atriz e artista de voz original para animações, com ampla experiência em elenco para audiovisual. Além disso, desenvolve pesquisas poéticas de narrativas. Guilherme Lira é designer, ilustrador e artesão nascido no Recife, desenvolve trabalhos autorais em desenho, pintura e cerâmica e é criador do Ceramiquinho, marca de objetos ilustrados em cerâmica inspirados em memórias afetivas, cultura popular e na fauna brasileira.



Serviço:

Lançamento do livro Menino onça, onça menino

Onde: Livraria do Jardim – Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista, Recife

Quando: Neste domingo (21), das 11h às 13h

Horário: Das 11h às 13h

Entrada gratuita

Sessão de autógrafos e bate-papo com mediação de Júlia Porto

Valor do livro: R$ 75

