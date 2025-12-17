Primeiro bloco de leilões portuários de 2026 será em fevereiro e inclui terminal de passageiros do Recife

Leilão irá contemplar quatro terminais - Macapá (AP), Natal (RN), Porto Alegre (RS) e Recife (PE) - e tem investimentos que somam R$ 229 milhões

O primeiro bloco de leilões de terminais portuários do governo federal será realizado no dia 26 de fevereiro, na B3. Com investimentos que somam R$ 229 milhões, os quatro terminais que compõem o bloco estão localizados em Macapá (AP), Natal (RN), Porto Alegre (RS) e Recife (PE). Esses portos concentram movimentação de cereais, granéis, minerais e passageiros.

Para o secretário Nacional de Portos, Alex Ávila, o primeiro bloco de terminais chama atenção pela diversidade de cargas movimentadas. Ávila afirma também que o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) já está trabalhando nos certames seguintes. Desde o início de 2023, a gestão Lula realizou 26 leilões no setor portuário, que somam R$ 15,5 bilhões em investimentos.

"Este será o primeiro leilão de 2026, mas a Secretaria já está trabalhando em outros leilões, como o do terminal de contêineres do Porto de Santos, o Tecon Santos 10, que foi aprovado pelo TCU e será leiloado em março", diz o secretário.

O MPor fará, em janeiro, um roadshow para apresentar os projetos da atual carteira a potenciais investidores.

O ministro Silvio Costa Filho diz se tratar de uma "continuidade ao maior programa de concessões portuárias". "Além de fortalecer o setor portuário, ampliando a capacidade e a eficiência ."

Terminais

TMP Recife - O terminal de passageiros do Recife tem previsão de investimentos de R$ 2,3 milhões e prazo de 25 anos de concessão. Segundo o MPor, o terminal, junto com o de Fortaleza (CE), Maceió e Salvador (BA), deverá fortalecer um circuito de cruzeiros nordestinos integrados, reforçando a vocação natural da região para o turismo.

MCP01 - Destinado especialmente para escoamento da produção de grãos da região e cavaco de madeira. A previsão de investimentos é de R$ 150,20 milhões e um período de 25 anos de concessão.

POA26 - Já para o POA26 estão previstos R$ 21,13 milhões pelo arrendamento da área, destinada à movimentação e armazenagem de granel sólido, com prazo de dez anos de concessão.

NAT01 - Destinado ao escoamento de granéis minerais, especialmente minério de ferro, tem previsão de investimentos de R$ 55,17 milhões e prazo de concessão de 15 anos.