Porto do Recife recebe quase 5 mil turistas em dois cruzeiros esta semana

Com a expectativa de receber cerca de 28 mil passageiros, a temporada de cruzeiros no Porto do Recife segue até abril de 2026

Porto do Recife (Foto: Divulgação)

O Porto do Recife recebe dois cruzeiros nesta semana, com a expectativa de movimentar o turismo e a economia da capital pernambucana.

Na manhã de terça (18), o Costa Favolosa chega com mais de 3.800 passageiros e tripulantes a bordo, e na sexta (21) às 8h, o Viking Jupiter atraca com mais de 1,1 mil pessoas.

Com desembarque no Terminal Marítimo de Passageiros (TMP), o receptivo inclui orquestra de frevo, passistas, degustação de bebidas, além de stands de artesanato local e um Centro de Atendimento ao Turista e posto da Delegacia do Turista.

Com a expectativa de receber cerca de 28 mil passageiros, a temporada de cruzeiros em Pernambuco, que segue até abril de 2026, foi aberta em 6 de outubro, com a chegada do Scenic Eclipse, com 80 passageiros e 180 tripulantes, vindo de Cabo Verde.

O secretário de Turismo e Lazer, Kaio Maniçoba, destaca que a chegada de cada navio gera um impacto positivo “sentido especialmente na região central do Recife, Olinda e destinos complementares, fortalecendo o posicionamento do Estado como porta de entrada e saída de importantes roteiros nacionais e internacionais”.

As embarcações

O Costa Favolosa, de bandeira italiana com 289 metros de comprimento, partiu de Gênova e segue para o Rio de Janeiro, com chegada prevista para o dia 22 de novembro. O norueguês Viking Jupiter, com 228 metros, partiu de Roma e seguirá para Buenos Aires, com chegada prevista para 29 de novembro.

