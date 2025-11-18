Costa Favolosa abre temporada de cruzeiro de grande porte no Recife

Procedente da Espanha, navio atracou no Porto do Recife no começo da manhã desta terça e permanecerá na capital pernambucana até as 18h. Temporada 2025/2026 de cruzeiro segue até 9 de abril do próximo ano

Cruzeiro Costa Favolosa está atracado no Porto do Recife (Foto: Rafael Vieira/DP)

A temporada 2025/2026 de cruzeiros com embarcações de grande porte foi aberta nesta terça-feira (18). Procedente de Tenerife, na Espanha, o Costa Favolosa atracou no Porto do Recife por volta das 8h30 e permanecerá na capital pernambucana até as 18h, quando parte para Maceió (AL).

No dia 6 de outubro, uma embarcação, de pequeno porte e sem desembarque de passageiros, atracou no Porto. E foi oficialmente a primeira da temporada 2025/2026, que segue até 9 de abril do próximo ano.

O Costa Favolosa chegou ao Recife com 2.808 passageiros (tem capacidade para 3.800) e 1.024 tripulantes, dos quais 123 realizarão desembarque definitivo na cidade.

Receita Federal

Conforme a Receita Federal, as bagagens e mercadorias trazidas do exterior passam por verificação aduaneira e seguem as regras de entrada no país, que definem limites de isenção, itens permitidos e eventual cobrança de tributos.

O órgão reforça que, pela legislação aduaneira, embarcações estrangeiras em viagem de cruzeiro pela costa brasileira são automaticamente enquadradas no regime de admissão temporária, que suspende a cobrança de tributos enquanto permanecerem no país.

Como o navio está no Brasil apenas para cumprir o roteiro da temporada, sua entrada é autorizada sem pagamento de tributos, desde que respeitados o prazo e as condições estabelecidas.