Suape terá complexo com hotel, empresarial e centro de compras

Com investimento de R$ 60 milhões, City Express será voltado ao público de negócios e faz parte de plano de expansão da rede Marriott no Nordeste

O Complexo Industrial Portuário de Suape, em Ipojuca, vai receber seu primeiro hotel de rede internacional. A marca City Express by Marriott, pertencente à Marriott International, fará sua estreia em Pernambuco com uma unidade voltada ao público corporativo e logístico. O empreendimento, lançado nesta terça (15), está orçado em R$ 60 milhões, será construído pela incorporadora Casa Orange em parceria com a Fábrica de Hotéis e deve ser entregue até o fim de 2026.

O hotel, com 168 quartos, será implantado em um projeto mais amplo batizado de Latitude Suape, que inclui também uma torre empresarial e um centro comercial no entorno da sede administrativa do complexo portuário. O empreendimento também vai gerar 800 empregos, sendo 600 diretos e 200 indiretos, de acordo com a Marriott.

Com foco no público corporativo e logístico que circula diariamente pela região, o projeto pretende preencher uma lacuna antiga: a ausência de estruturas de hospedagem e serviços de apoio dentro do próprio complexo.

“Aqui, os empresários terão mais agilidade e um espaço adequado para negócios. Hoje, muitos ainda precisam se hospedar no Paiva ou em Porto de Galinhas”, destacou o prefeito de Ipojuca, Carlos Santana, durante o evento de lançamento. A cerimônia também marcou a assinatura da pedra fundamental da obra, que terá início nos próximos meses.

“A chegada de um hotel internacional é o sinal de que estamos consolidando Suape como um centro completo, que vai além da indústria. É um passo importante para transformar a região num verdadeiro polo de negócios", ressaltou o diretor-presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto.

A unidade pernambucana será uma das sete primeiras da marca City Express no Brasil. A rede aposta no modelo de hospedagem com bom custo-benefício e localização estratégica, além de atender aos padrões de alimentação e comércio no padrão das grandes zonas industriais.

Segundo a Marriott, a chegada da marca a Pernambuco faz parte de um plano de expansão que prevê 30 hotéis no Nordeste até 2040, sendo sete já confirmados, em cidades como Cabo de Santo Agostinho, Porto de Galinhas, Fortaleza e Natal, com entregas previstas entre 2028 e 2029. O investimento total ultrapassa R$ 1 bilhão.



Impacto econômico

“A escolha dos parceiros foi estratégica. Essa é uma região com potencial para crescer muito no turismo de negócios”, afirmou Renato Carvalho, gerente de Desenvolvimento da rede.

A Casa Orange, responsável pelo projeto, já tem histórico de atuação em Suape: foi a empresa que construiu a nova sede administrativa do complexo, o primeiro prédio do Norte e Nordeste a receber a certificação ambiental LEED Gold, e participou da duplicação das vias de acesso à área.

Para o CEO da empresa, Márcio Souto, o novo complexo reflete o momento de crescimento da região. “A presença da Marriott aqui mostra a força de Suape para atrair investimentos estruturantes. A expectativa é de geração de empregos e impacto direto no entorno, com respeito ao meio ambiente”, disse.

“Estamos vivendo um ciclo positivo em Pernambuco, com bons índices de ocupação e destaque entre os destinos mais procurados do país. Projetos como esse ajudam a ampliar ainda mais nossa visibilidade”, pontuou o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

Localizado estrategicamente entre os mercados do Norte e do Sudeste, o porto de Suape é considerado pelo Banco Central um dos principais polos logísticos do país. Segundo dados do IBGE, a atividade industrial representa cerca de 23,6% do Produto Interno Bruto de Pernambuco, com o complexo exercendo papel central no escoamento de produção e atração de investimentos. Atualmente, Suape concentra refinarias, terminais de contêineres, fábricas de medicamentos e projetos de etanol.