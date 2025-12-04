Carnaval 2026: com shows de Iza, Ludmilla e Seu Jorge, Recife anuncia as 80 atrações
O Carnaval Recife 2026 continuará com seis dias de folia, começando no dia 12 de fevereiro do próximo ano
Publicado: 04/12/2025 às 12:13
Iza e Ludmilla são atrações do Carnaval 2026, no Recife (Divulgação)
Com seis dias de folia, a Prefeitura do Recife divulgou, nesta quinta-feira (4), as 80 atrações que integrarão a programação do Carnaval 2026.
Entres os artistas anunciados estão Iza, Ludmilla, Seu Jorge , Priscilla Senna, João Gomes, Jota Pê e Mestrinho. O anúncio antecipado das atrações do Carnaval 2026 aconteceu no Paço do Frevo, no Bairro do Recife.
De acordo com a gestão municipal, a antecipação do anúncio das atrações visa possibilitar que os visitantes já se programem suas vindas ao Recife, fomentando ainda mais o turismo no período carnavalesco.
A expectativa da Prefeitura do Recife é que mais de 3,6 milhões foliões devam curtir o Carnaval na capital pernambucana.
Os homenageados do Carnaval 2026 do Recife serão o cantor Lenine, a iabassê Carmen Virgínia e o tradicional Bloco Carnavalesco Misto Madeira do Rosarinho, que completa 100 anos no próximo ano. O tema será "Carnaval do Futuro".
Confira alguns dos nomes confirmados para o Carnaval 2026
- Alceu Valença
- Almério
- Almir Rouche
- Alok
- André Rio
- Antônio Nóbrega
- Antúlio Madureira
- Ave Sangria
- Banda de Pau e Corda
- Banda Eddie
- Belo Xis
- Bloco do Silva
- Buhr
- Cascabulho
- Chico César
- Chinaina
- Claudionor Germano
- Conde Só Brega
- Coral Edgar Morais
- Devotos
- Ed Carlos
- Edilza Aires
- Elba Ramalho
- Fafá de Belém
- Família Salustiano e a Rabeca Encantada
- Flaira Ferro
- Gaby Amarantos
- Geraldo Azevedo
- Gerlane Lops
- Getúlio Cavalcanti
- Guerreiros do Passo
- Gustavo Travassos
- Iza
- Isadora Melo
- João Gomes + Jota.Pê + Mestrinho (Dominguinho)
- Jota Michiles
- Joyce Alane
- Juliano Holanda
- Karynna Spinelli
- Larissa Lisboa
- Lenine e convidados
- Lia de Itamaracá
- Liniker
- Ludmilla
- Maciel Salú
- Maestro Duda
- Maestro Edson Rodrigues
- Maestro Forró e OPBH
- Mariene de Castro
- Marron Brasileiro
- Martins
- Michelle Melo
- Mundo Livre
- Nena Queiroga
- Nonô Germano
- Orquestra Malassombro
- Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo
- Orquestrão - 20 anos
- Os Neiffs
- Otto
- Pato Fu
- PC Silva
- Pixote
- Priscila Senna
- Quinteto Violado
- Raphaela Santos
- Recife Capital do Brega
- Romero Ferro
- SaGrama
- Seu Jorge
- Siba
- Silvério Pessoa
- Som da Terra
- Sorriso Maroto
- Spok Frevo Orquestra
- Vanessa da Mata
Veja eventos confirmados
- Tumaraca
- Noite dos Tambores Silenciosos
- Corredores da folia
- Ubuntu
- Encontro dos blocos afros
- Acertos de marcha de blocos líricos
- Encontros de afoxés
- Encontro de baques de caboclinhos e índios
- Cortejos de Agremiações
- Terça negra especial
- Encontro de Maracatus de Baque Solto
- Encontro de blocos líricos
- Tambores mirins
- Desfile de Agremiações Campeãs
- Caboclinhos e índios
- Cena Peixinhos
- Pré no Reggae
- Hip Hop
- Som da Rural
- Rec DJ
- Festival Rec-Beat
- Preamp
- Concursos anunciados
- Rei e Rainha do Carnaval
- Agremiações Carnavalescas
- Porta-estandarte
- Porta-flabelos
- Mestre-sala e porta bandeira
- Passistas
- Concurso de fantasia