Carnaval 2026: com shows de Iza, Ludmilla e Seu Jorge, Recife anuncia as 80 atrações

O Carnaval Recife 2026 continuará com seis dias de folia, começando no dia 12 de fevereiro do próximo ano

Bartô Leonel

Publicado: 04/12/2025 às 12:13

Iza e Ludmilla são atrações do Carnaval 2026, no Recife/Divulgação

Com seis dias de folia, a Prefeitura do Recife divulgou, nesta quinta-feira (4), as 80 atrações que integrarão a programação do Carnaval 2026.

Entres os artistas anunciados estão Iza, Ludmilla, Seu Jorge , Priscilla Senna, João Gomes, Jota Pê e Mestrinho. O anúncio antecipado das atrações do Carnaval 2026 aconteceu no Paço do Frevo, no Bairro do Recife.

De acordo com a gestão municipal, a antecipação do anúncio das atrações visa possibilitar que os visitantes já se programem suas vindas ao Recife, fomentando ainda mais o turismo no período carnavalesco.

A expectativa da Prefeitura do Recife é que mais de 3,6 milhões foliões devam curtir o Carnaval na capital pernambucana.

Os homenageados do Carnaval 2026 do Recife serão o cantor Lenine, a iabassê Carmen Virgínia e o tradicional Bloco Carnavalesco Misto Madeira do Rosarinho, que completa 100 anos no próximo ano.  O tema será "Carnaval do Futuro". 

Confira alguns dos nomes confirmados para o Carnaval 2026

  • Alceu Valença
  • Almério
  • Almir Rouche
  • Alok
  • André Rio
  • Antônio Nóbrega
  • Antúlio Madureira
  • Ave Sangria
  • Banda de Pau e Corda
  • Banda Eddie
  • Belo Xis
  • Bloco do Silva
  • Buhr
  • Cascabulho
  • Chico César
  • Chinaina
  • Claudionor Germano
  • Conde Só Brega
  • Coral Edgar Morais
  • Devotos
  • Ed Carlos
  • Edilza Aires
  • Elba Ramalho
  • Fafá de Belém
  • Família Salustiano e a Rabeca Encantada
  • Flaira Ferro
  • Gaby Amarantos
  • Geraldo Azevedo
  • Gerlane Lops
  • Getúlio Cavalcanti
  • Guerreiros do Passo
  • Gustavo Travassos
  • Iza
  • Isadora Melo
  • João Gomes + Jota.Pê + Mestrinho (Dominguinho)
  • Jota Michiles
  • Joyce Alane
  • Juliano Holanda
  • Karynna Spinelli
  • Larissa Lisboa
  • Lenine e convidados
  • Lia de Itamaracá
  • Liniker
  • Ludmilla
  • Maciel Salú
  • Maestro Duda
  • Maestro Edson Rodrigues
  • Maestro Forró e OPBH
  • Mariene de Castro
  • Marron Brasileiro
  • Martins
  • Michelle Melo
  • Mundo Livre
  • Nena Queiroga
  • Nonô Germano
  • Orquestra Malassombro
  • Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo
  • Orquestrão - 20 anos
  • Os Neiffs
  • Otto
  • Pato Fu
  • PC Silva
  • Pixote
  • Priscila Senna
  • Quinteto Violado
  • Raphaela Santos
  • Recife Capital do Brega
  • Romero Ferro
  • SaGrama
  • Seu Jorge
  • Siba
  • Silvério Pessoa
  • Som da Terra
  • Sorriso Maroto
  • Spok Frevo Orquestra
  • Vanessa da Mata

Veja eventos confirmados 

  • Tumaraca
  • Noite dos Tambores Silenciosos
  • Corredores da folia
  • Ubuntu
  • Encontro dos blocos afros
  • Acertos de marcha de blocos líricos
  • Encontros de afoxés
  • Encontro de baques de caboclinhos e índios
  • Cortejos de Agremiações
  • Terça negra especial
  • Encontro de Maracatus de Baque Solto
  • Encontro de blocos líricos
  • Tambores mirins
  • Desfile de Agremiações Campeãs
  • Caboclinhos e índios
  • Cena Peixinhos
  • Pré no Reggae
  • Hip Hop
  • Som da Rural
  • Rec DJ
  • Festival Rec-Beat
  • Preamp
  • Concursos anunciados 
  • Rei e Rainha do Carnaval
  • Agremiações Carnavalescas
  • Porta-estandarte
  • Porta-flabelos
  • Mestre-sala e porta bandeira
  • Passistas
  • Concurso de fantasia

 

 

 

