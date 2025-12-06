Virada Recife 2026 ganha novo patrocinador oficial

Pela primeira vez, o Esportes da Sorte marca presença no réveillon da cidade

Além do Recife, o Esportes da Sorte também estará presente nos réveillons de Salvador, Maceió e Natal (Gabriel Monteiro/Secom)

Em contagem regressiva para a chegada de 2026, o Esportes da Sorte, uma das principais plataformas de apostas online do país, anuncia pela primeira vez o patrocínio oficial ao réveillon do Recife.

A Virada Recife 2026 reunirá milhares de pessoas nos dias 27, 28 e 31 de dezembro, na orla da praia do Pina, Zona Sul da cidade.



A participação da marca integra a estratégia de ampliar sua atuação como promotora de cultura e entretenimento em âmbito nacional.

Durante os três dias de festa, grandes nomes da música brasileira sobem ao palco, entre eles Anitta, Wesley Safadão, João Gomes, Gusttavo Lima, Alceu Valença, Xand Avião e Matheus & Kauan.

O público contará com ativações especiais, experiências imersivas e distribuição de brindes, marca registrada da empresa nos eventos de que participa.



“A nossa presença nesse réveillon reforça o posicionamento do Esportes da Sorte como uma plataforma de entretenimento, comprometida com manifestações culturais que conectam. Estar presente em Recife é mais do que apoiar eventos. É celebrar pessoas, valorizar tradições e fortalecer a relação com o público que faz a festa acontecer”, afirma Marcela Campos, vice-presidente do Grupo Esportes Gaming Brasil, detentor da marca Esportes da Sorte.

Na edição passada, o evento reuniu cerca de 1,2 milhão de pessoas ao longo de quatro dias — sendo 550 mil apenas na noite de 31 de dezembro na orla do Pina — consolidando-se como o maior Réveillon da história da cidade.

A estrutura incluiu queima de fogos, polos gratuitos de shows, lounges pagos com open bar e área de mesas, além de operação especial de transporte com o Expresso Réveillon.



Além do Recife, o Esportes da Sorte também estará presente nos réveillons de Salvador, Maceió e Natal, que recebem grandes estruturas e atrações e reforçam sua relevância como destinos turísticos do Ano Novo no Nordeste, com expectativa de reunir milhares de moradores e visitantes.