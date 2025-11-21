Esportes da Sorte celebra terceiro ano de parceria com o Homem da Meia-Noite

Marca reforça protagonismo no Carnaval ao apoiar um dos blocos mais emblemáticos de Olinda

A parceria reforça a estratégia do Esportes da Sorte de contribuir para eventos que valorizam a arte, a tradição e a identidade brasileira (DIvulgação/Esportes da Sorte)

O Esportes da Sorte celebra seu terceiro ano consecutivo como patrocinador do bloco O Homem da Meia-Noite, fortalecendo sua presença no Carnaval de Pernambuco e reafirmando seu compromisso com a valorização das manifestações culturais do Nordeste.

A iniciativa integra o calendário estratégico da marca, que apoia alguns dos maiores e mais tradicionais blocos de rua do estado. Em 2026, o Gigante de Olinda desfila com o tema “Tambores Silenciosos”, uma homenagem à ancestralidade afro-brasileira e às tradições dos maracatus.

O enredo reverencia grupos e personalidades fundamentais para a identidade cultural pernambucana, como o Maracatu Nação Pernambuco, o Grupo Bongar, Mãe Beth de Oxum, Siba e Mestre Salú. O cortejo está marcado para a meia-noite do dia 14 de fevereiro, na Estrada do Bonsucesso, em Olinda.



Segundo Heitor Pina, coordenador de Patrocínio do Grupo Esportes Gaming Brasil, detentor da marca Esportes da Sorte, a renovação evidencia o compromisso contínuo da empresa com a cultura popular.



“O Carnaval de Olinda é um patrimônio cultural. O Homem da Meia-Noite representa essa força simbólica que ultrapassa o estado e inspira todo o país. Para nós, apoiar o bloco é reforçar nosso papel como patronos da cultura, levando ao Brasil e ao mundo a riqueza dessa manifestação, assim como fazemos com todos os parceiros que acreditam no nosso trabalho”, afirma o executivo.



A parceria reforça a estratégia do Esportes da Sorte de estar presente nas principais celebrações populares do país, contribuindo para eventos que valorizam a arte, a tradição e a identidade brasileira.



O Esportes da Sorte é uma das maiores plataformas de apostas esportivas do Brasil, com operação 100% nacional e licença concedida pelo Ministério da Fazenda (SPA/MF) ao Grupo Esportes Gaming Brasil, que também mantém as marcas OnaBet e Lottu.

Certificado como Great Place to Work, o grupo tem como pilares a inovação, o compromisso com o jogo responsável e o apoio à regulamentação do setor. A empresa mantém parcerias com instituições como ANJL, IBIA, Sportradar, EBAC e IAA, reforçando boas práticas de integridade e proteção aos usuários.

Além do entretenimento, o Esportes da Sorte investe em esporte, cultura e projetos sociais, patrocinando clubes como Corinthians, Ceará, Ferroviária e Náutico e apoiando eventos como o Carnaval do Recife e de Olinda, o Festival de Parintins e o Galo da Madrugada.