PIB fica estável e cresce 0,1% no 3º trimestre, aponta IBGE

Economia brasileira cresce 0,1% no terceiro trimestre (Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

A economia brasileira registrou crescimento de 0,1% no terceiro trimestre de 2025 em comparação ao trimestre anterior. O dado foi divulgado nesta quinta-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado, considerado pelo instituto como estabilidade (ou seja, não é significativo), representa a 17ª alta trimestral consecutiva do Produto Interno Bruto (PIB).

Na comparação com o terceiro trimestre de 2024, o PIB avançou 1,8%. No acumulado dos últimos quatro trimestres, a expansão chega a 2,7%. Com isso, o valor total da economia brasileira atinge R$ 3,2 trilhões.

Desempenho dos setores

Entre os três grandes setores da economia, a indústria foi o destaque do trimestre, com crescimento de 0,8%. Em seguida aparece a agropecuária, com alta de 0,4%. Já os serviços, que têm o maior peso no PIB, ficaram praticamente estáveis, com avanço de 0,1%.

Dentro do setor de serviços, as maiores altas foram registradas em:

Transporte, armazenagem e correio: +2,7%



Informação e comunicação: +1,5%

Atividades imobiliárias: +0,8%

Segundo Claudia Dionísio, analista das Contas Trimestrais do IBGE, o desempenho do transporte é impulsionado pelo escoamento da produção extrativa mineral e agropecuária. O comércio, também integrante do setor de serviços, cresceu 0,4%.

Na indústria, houve alta nas indústrias extrativas (1,7%), na construção (1,3%) e nas indústrias de transformação (0,3%). Em sentido contrário, o segmento de eletricidade, gás, água, esgoto e gestão de resíduos caiu 1%.

Consumo e investimentos

Em relação as despesas, o consumo das famílias ficou praticamente estável, com alta de 0,1%, enquanto o consumo do governo cresceu 1,3%.

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), indicador que mede investimentos na ampliação da capacidade produtiva, subiu 0,9% no trimestre.

PIB

O Produto Interno Bruto representa o valor total de todos os bens e serviços finais produzidos em uma localidade durante determinado período. É o principal indicador de desempenho econômico, utilizado para análises internas e comparações internacionais.

O cálculo é feito com base em diversas pesquisas setoriais, como comércio, serviços e indústria, e considera apenas os bens finais para evitar dupla contagem. No entanto, apesar de revelar o ritmo da economia, o PIB não mede distribuição de renda ou qualidade de vida da população.