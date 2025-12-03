Média de rendimento por domicílio de brancos é quase R$ 700 maior do que dos pretos ou pardos, mostra IBGE

Segundo levantamento do IBGE, enquanto o grupo de pessoas pretas ou pardas tem média de rendimento médio per capita por domicílio de R$ 1.174, o de pessoas brancas registra R$ 1.872

O levantamento Síntese de indicadores sociais foi divulgado nesta quarta-feira (3) pelo IBGE (Foto: Francisco Silva/DP foto)

Em Pernambuco, o rendimento médio per capita nos domicílios de pessoas brancas é R$ 698 maior do que de pessoas pretas ou pardas. Os dados são da Síntese de Indicadores Sociais divulgados, nesta quarta-feira (3), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o IBGE, com base em dados de 2024, pessoas que se declararam brancas tiveram rendimento médio de R$ 1.872. O valor é superior ao observado no caso de pessoas pretas, com média observada de R$ 1.195. Em seguida, o valor observado para as pardas foi a média de R$ 1.170. Considerando o grupo de pretos ou pardos, a média foi de R$ 1.174, chegando a ser cerca de R$ 698 menor do que o rendimento das pessoas brancas no estado.

Segundo o chefe da Disseminação de Informações e Comunicação do IBGE, Romero Maia, os dados levantados pelo Instituto refletem um resquício histórico. “O passado existiu e ele deixa rastros no presente com esses dados. Os registros ao longo da história importam para entendermos o retrato que os dados do IBGE mostram no presente”, disse. Contudo, ele ressaltou ainda que não faz parte do trabalho do instituto investigar as causas dos índices levantados.

Diferença de rendimento por gênero

O cálculo do IBGE é feito por meio de pesquisas que levam em consideração a média da renda total (per capita) no domicílio em que as pessoas vivem. A herança da desigualdade racial no rendimento médio das pessoas no estado ainda é maior que as diferenças analisadas em relação ao gênero, que também carrega fatores sociais.

No estado, a pesquisa também aponta que os homens têm rendimento médio maior que o das mulheres. Enquanto os homens possuem rendimento médio de R$ 1.444, as mulheres registraram média de R$ 1.374, uma diferença de R$ 70.

Maior parte da população recebe até um salário mínimo

O IBGE revelou também que 30,5%, ou seja, a maioria da população de Pernambuco tem rendimento médio per capita por domicílio de mais de meio até um salário mínimo. Em seguida, está o grupo com rendimento de mais de um quarto até meio salário mínimo, representando 26,6% dos pernambucanos. Já a faixa da população com rendimento de mais de zero até um quarto, representa 14,9%.

No total, essas três categorias somadas representam cerca de 72% da população, ou seja, a maior parte dos rendimentos por domicílio no estado possui níveis baixíssimos de rendimento per capita. Segundo o IBGE, as variáveis por trás desse diagnóstico em Pernambuco são reflexo do modo de produção escravista e a escolaridade da população.