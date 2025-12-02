Táxis do Recife adotam bandeira 2 durante todo o mês de dezembro

Quase seis mil taxistas da capital pernambucana terão reajuste na tarifa por quilômetro rodado, passando de R$ 3,11 para R$ 3,76, em ação da CTTU que se estende até 2 de janeiro.

Além dos táxis do Recife, veículos de outras cidades circulam na capital pernambucana no carnaval. Foto: Débora Rosa/Esp.DP/D.A.Press (Foto: Débora Rosa/Esp.DP/D.A.Press)

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) autorizou que a frota de táxis da capital pernambucana circule com a cobrança da Bandeira 2 durante todo o mês de dezembro. A medida, que começa a valer nesta terça-feira (2), engloba os cerca de seis mil veículos cadastrados no município e se estenderá até as 5h59 do dia 2 de janeiro de 2026.

A alteração na tarifação impacta diretamente o valor cobrado por quilômetro rodado. Com a vigência da Bandeira 2, a tarifa por quilômetro passa de R$ 3,11 para R$ 3,76, representando um aumento de R$ 0,65 no custo para o passageiro.

Gratificação natalina

Segundo a CTTU, a prática é adotada anualmente e tem como finalidade oferecer uma gratificação natalina aos motoristas de táxi em função das festividades de fim de ano. Embora o valor do quilômetro seja reajustado, o preço da Bandeirada, que é a tarifa inicial cobrada ao usuário, permanecerá em R$ 5,12.

Apesar de ser uma ação recorrente no período de festas, a autorização da Bandeira 2 configura uma alteração temporária na estrutura de custos para os usuários do serviço de táxi na cidade durante o mês de maior movimento comercial do ano. A medida busca beneficiar a categoria profissional, ao mesmo tempo em que a população e os visitantes devem se ajustar ao custo mais elevado do transporte individual por táxi no período.

