Contribuinte do Recife tem prazo final para abater até 50% do IPTU 2026

Créditos gerados via Nota Fiscal de Serviços eletrônica devem ser indicados em imóvel até domingo (30) para garantir a redução do IPTU na capital.

O prazo para moradores do Recife indicarem o imóvel que receberá descontos no Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) do próximo ano está chegando ao fim. Até este domingo (30), os cidadãos que solicitaram a inclusão do Cadastro de Pessoa Física (CPF) na Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) têm a oportunidade de utilizar o saldo acumulado para abater o imposto.

A redução pode atingir o patamar de 50% do valor do boleto do IPTU de 2026. Caso o contribuinte possua créditos que superem este limite, ele pode direcionar o excedente para descontar em outros imóveis, desde que estes atendam às condições exigidas pela prefeitura.

Processo digital

A indicação do imóvel para o abatimento é realizada por canais digitais mantidos pela gestão municipal. O processo pode ser feito tanto por meio do aplicativo Conecta Recife quanto pelo Portal Recife em Dia.

No aplicativo, o contribuinte navega pelas opções de “Imóveis” e “IPTU e Taxa de Limpeza” até encontrar a seção de “Abater crédito no IPTU”.

Pelo Portal, a entrada é feita pelo ícone da Nota Fiscal de Serviços eletrônica, sendo necessário efetuar o login no ambiente da NFSe e, em seguida, clicar no item “indicação de imóveis”. Nos dois caminhos, é preciso inserir o número Sequencial da propriedade para finalizar a vinculação dos créditos.

Para usufruir do benefício, o imóvel a ser contemplado, que pode ser casa, apartamento, comercial, próprio ou de terceiros, deve estar com as pendências municipais em dia. Não é permitido abater créditos em imóveis com dívidas junto à Prefeitura ou em propriedades localizadas fora da capital. Vale ressaltar que o limite máximo de desconto é de 50% do valor do imposto e que vários cidadãos podem indicar a mesma unidade imobiliária.

Garantia de bônus

A Secretaria de Finanças também utiliza os dados de adimplência do dia 30 para atualizar a lista de contribuintes aptos a receber o desconto máximo de 10% no pagamento do IPTU de 2026 em Cota Única. Dessa forma, regularizar a situação fiscal é o primeiro passo para garantir a utilização dos créditos da nota fiscal e habilitar-se ao desconto no pagamento à vista.

É possível negociar débitos tributários constituídos até o fim de 2024, incluindo não apenas o IPTU, mas também o Imposto Sobre Serviços (ISS) e outras taxas. Os descontos podem chegar a 90% sobre juros e multas para pagamentos à vista, além de opções de parcelamento que se estendem até 96 vezes. Outra alternativa de negociação é o pagamento via cartão de crédito, que permite o parcelamento em até 24 vezes, embora com acréscimo de taxas de operação.

Crédito válido

É importante destacar que os créditos de NFS-e não utilizados têm uma validade prolongada. O saldo gerado a partir da emissão de notas fiscais permanece disponível na conta do contribuinte por um prazo de cinco anos. Essa regra concede ao cidadão a flexibilidade de escolher entre abater um saldo menor imediatamente no IPTU de 2026 ou esperar a acumulação de um valor mais significativo para uso nos anos subsequentes.

