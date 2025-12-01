XIV Maratona Internacional Maurício de Nassau movimenta Recife em dezembro

Prova tradicional do Nordeste reúne atletas de todo o Brasil e do exterior em percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km

Maratona Internacional Maurício de Nassau (Divulgação)

A cidade do Recife será, mais uma vez, o palco de uma das provas de rua mais tradicionais do Nordeste. No dia 7 de dezembro de 2025, a capital pernambucana recebe a XIV Maratona Internacional Maurício de Nassau, evento que integra o calendário esportivo nacional e reúne corredores de diversas regiões do país e também do exterior. A competição chega à sua 14ª edição consolidada como uma das maratonas mais antigas da região e reconhecida pela combinação entre esporte, turismo e qualidade de vida.

A prova contará com percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42,195 km, atendendo desde atletas iniciantes até maratonistas experientes. As largadas, que acontecem no Forte do Brum, serão escalonadas: às 4h para os 42 km; 5h para os 21 km; e 5h30 para os 5 km e 10 km. O trajeto, com largada e chegada no Recife, é conhecido pela beleza e pelo valor simbólico, passando por pontos turísticos e históricos da capital. Todo o percurso é aferido por GPS e homologado pela Federação Pernambucana de Atletismo.

A maratona terá categorias divididas em Geral Masculino e Feminino, Universitário (5 km) e PCD (42 km). A realização é da UNINASSAU, instituição que há anos investe em iniciativas que promovem saúde, bem-estar e incentivo ao esporte, reforçando sua presença no calendário esportivo local e nacional.

Com expectativa de reunir milhares de participantes, a Maratona Maurício de Nassau 2025 promete repetir o sucesso das edições anteriores e movimentar corredores, treinadores, famílias e turistas em uma grande celebração esportiva na capital pernambucana.

"Estamos por mais um ano celebrando o esporte e a saúde. O esporte é um dos pilares mais sólidos para o desenvolvimento humano. Quando promovemos eventos como a Maratona Maurício de Nassau, não estamos apenas realizando uma corrida, mas incentivando hábitos saudáveis, prevenindo doenças e estimulando valores como foco, resiliência e convivência. Esse investimento é fundamental para o futuro que queremos construir", afirma Janyo Diniz, presidente da UNINASSAU.

As inscrições para a XIV Maratona Internacional Maurício de Nassau 2025 seguem abertas até o dia 03 de dezembro, e podem ser realizadas pelos dois links oficiais disponibilizados pela organização. Para os percursos de 5 km, 10 km e 21 km, o valor da inscrição é de R$ 145,00, enquanto a prova de 42 km custa R$ 155,00. Os interessados devem acessar as plataformas TicketSports ou Minhas Inscrições para garantir a participação.

Serviço:

XIV Maratona Internacional Maurício de Nassau 2025

Data: 7 de dezembro de 2025 (domingo)

Local: Forte do Brum (Praça da Comunidade Luso Brasileira - Recife, PE)

Percursos: 5 km, 10 km, 21 km e 42 km

Largadas: 42 km – 4h; 21 km – 5h; 5 km e 10 km – 5h30

Categorias: Geral Masculino e Feminino; Universitário (5 km); PCD (42 km)

Inscrições: https://www.ticketsports.com.br/e/xiv-maratona-internacional-mauricio-de-nassau-2025-73313 ou https://minhasinscricoes.com.br/Evento/MaratonaInternacionalMauriciodeNassau2025

