Pix registrou novo recorde de transações diárias na sexta-feira (28)

Foram 297,4 milhões de transações Pix em um único dia, de acordo com o Banco Central

O Pix, sistema digital de pagamentos desenvolvido no Brasil, está na mira do presidente dos Estados Unidos sob a justificativa que mecanismos como Pix Automático, Pix por Aproximação e Pix Parcelado (que deve ser lançado ainda neste trimestre) estariam prejudicando empresas americanas (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

O Pix bateu um novo recorde de transações diárias na última sexta-feira, 28. Foram 297,4 milhões de transações em um único dia, somando R$ 166,2 bilhões.

O recorde anterior havia sido alcançado em 5 de setembro deste ano, data em que o sistema registrou 290 milhões de transações.

"O resultado é mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional", diz o Banco Central, em nota.

A data do recorde coincidiu com o fim do prazo para os trabalhadores receberem a primeira parcela do décimo terceiro e com o dia da Black Friday, que movimentou comércios em todo o Brasil.