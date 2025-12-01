Procon-PE realizará mutirão de renegociação a partir da terça-feira (2)

Durante o mutirão, os consumidores poderão negociar débitos com os bancos Bradesco, Itaú, Santander, Caixa e Pan, além das operadoras Claro e Tim

O mutirão de renegociação de dívidas terá início nesta terça-feira (2) e seguirá até a quinta-feira (4), das 8h às 14h, na sede do Procon Pernambuco. (Camila Nascimento/Divulgação)

Pernambuco vem registrando um número cada vez maior de pessoas endividadas. Em agosto deste ano, foram contabilizados 3,5 milhões de pernambucanos em situação de inadimplência, o que representa 49,73% da população adulta do estado. Diante desse cenário, o Procon-PE, vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, realizará um mutirão de renegociação de dívidas para que os consumidores possam começar 2026 sem dívidas.

A ação terá início nesta terça-feira (2) e seguirá até a quinta-feira (4), das 8h às 14h, na sede do Procon Pernambuco, localizada na Rua Floriano Peixoto, 141, no bairro de São José. O atendimento será realizado por ordem de chegada.

Durante o mutirão, os consumidores poderão negociar débitos com os bancos Bradesco, Itaú, Santander, Caixa e Pan, além das operadoras Claro e Tim.

Para participar, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência (originais e cópias), além de documentos que comprovem a dívida, como nota fiscal, faturas ou contratos.

Novo mutirão para contas de água e luz

Já entre a próxima terça-feira (9) e o dia 11 de dezembro, o Procon-PE realizará um novo mutirão de renegociação, desta vez voltado exclusivamente para demandas relacionadas à Compesa e à Neoenergia.

