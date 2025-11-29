Varejo segue com promoções após Black Friday

Consumidores ainda podem economizar até 80% em produtos selecionados, impulsionados por cupons exclusivos e frete grátis

Black Friday (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

A Black Friday aconteceu oficialmente na última sexta-feira, 28, mas isso não significa o fim das barganhas. No Brasil, o varejo online transformou o evento em uma “Black November” prolongada, com ofertas que se estendem pelo fim de semana e até a Cyber Monday, que acontece na segunda-feira, 1º de dezembro.

Consumidores ainda podem economizar até 80% em produtos selecionados, impulsionados por cupons exclusivos e frete grátis.

A data já teve bons resultados. Segundo levantamento do Itaú Unibanco, entre a zero hora e a meia-noite de sexta-feira, houve um aumento de 28,5% nas vendas em todo o Brasil, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Onde comprar com descontos?

Uma varredura rápida pelos gigantes do varejo revela promoções “legais” (reais e verificadas) que valem a pena caçar neste sábado e domingo. Foque em alertas de preço para evitar “black fraudes” e priorize compras com Pix ou cartão para mais benefícios.

- Amazon: A “Black da Amazon” vai até 1º de dezembro, com mais de R$ 50 milhões em cupons. Destaques incluem até 70% off em eletrônicos, eletrodomésticos e itens de casa inteligente. Para assinantes Prime, frete grátis a partir de R$ 19 e entregas no mesmo dia em capitais.

- Magazine Luiza (Magalu): A “Black das Blacks” prolonga as promoções por todo o período, incluindo Cyber Monday. Espere até 80% off em notebooks, geladeiras e consoles de games. Frete grátis nacional e cashback via MagaluPay em compras acima de R$ 50.

- Mercado Livre: Campanha de 27 de outubro a 2 de dezembro, com selo de “desconto real” nos últimos 60 dias. Até 70% off em ferramentas, moda e supermercado, com frete grátis em milhares de itens. Cupons de R$ 200 em lojas oficiais e descontos extras via Pix.

- Casas Bahia: A “Super Black Ao Vivo” continua com lives diárias e descontos relâmpago até o fim de semana. Parcelamento em até 30x no cartão da casa (pagamento a partir de 2026) e até 80% off em mais de 600 mil itens. Frete grátis em promoções selecionadas e cupons de R$ 16 milhões totais.

- Americanas: A Black Friday segue com até 80% off em mercado, eletrônicos e cama, mesa e banho. Frete grátis em itens selecionados e parcelamento em 12x sem juros.

- Mobly: Especialista em móveis, a “Black Mobly” oferece até 80% off em sofás, camas e guarda-roupas, com desconto extra para pagamentos via PIX, à vista no cartão de crédito e até 15% no cashback.

- Tok&Stok: Na “Best Friday”, descontos de até 60% em móveis e decoração. Além disso, parcelamento em 10x sem juros, frete grátis no estado de São Paulo e cashback de até 20%.

