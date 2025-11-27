Black Friday: É melhor fazer upgrade ou trocar computador? Especialista responde

Em conversa com o Diario, especialista em informática explica o que pode valer a pena nesta data de descontos, além de dar dica especial para os gamers

Upgrade ou troca geral? Confira (Freepik)

A Black Friday, já famosa por seus descontos em praticamente todos os departamentos no varejo digital, é uma data em que muitos entusiastas da tecnologia procuram melhorar seus 'setups', sejam eles computadores de mesa, notebooks, tablets ou consoles.

Para aqueles que trabalham diariamente na frente do computador ou para quem usa a máquina por diversão, fica sempre uma dúvida ao ver uma enxurrada de descontos: vale a mais a pena fazer um upgrade ou trocar a máquina completamente?

Notebook (crédito: Freepik)

Para sanar essa dúvida, conversamos com Iuri Santos, Gerente de Tecnologia da Kingston e especialista em informática. Ele explica que um upgrade pode aumentar a vida útil de um equipamento mais antigo por um valor mais baixo, mas também pontua que as opções podem andar juntas, quando o cliente pode aproveitar e 'emendar' descontos.

"É sempre bom ficar de olho na possibilidade do upgrade, mas também você pode olhar um equipamento novo, já fazendo o upgrade nele, fazer os dois, juntar o útil ao agradável. Às vezes, tem aquela promoção de um notebook novo, um processador mais atual, mas ele está com pouca memória ou está com SSD que não tem tanta velocidade, né? Aproveita já a oportunidade de complementar ali", explica.

Segundo o especialista, o importante é colocar os estudos na ponta do lápis e entender suas necessidades para ter certeza do que compensa mais no momento. "Existem oportunidades para todos os bolsos. A questão é ver aquilo que faz mais sentido. Se o computador já tem uns quatro, cinco anos, mas aguenta mais, se é um computador bom que tem como fazer upgrade ou já está bem mais velhinho, já nos seus oito, nove anos, aí já compensa mais avaliar uma máquina nova", afirma.

MAS TEM QUE TER CUIDADO...

A placa-mãe é o circuito principal de um computador, que conecta as outras peças (crédito: Pixabay)

Iuri também destaca a necessidade do comprador conhecer bem a máquina que vai receber novas peças. Aqui, a grande importância fica na placa-mãe, peça chave que vai receber todas as outras.

É importante entender quais as especificações das peças que o seu computador pode receber e pesquisar sobre a compatibilidade com as outras partes da sua máquina, como processador, placa de vídeo e memória RAM.

"Não adianta você ter o processador mais forte do mundo se você não tem uma memória RAM rápida o suficiente para alimentá-lo e para armazenar os programas que vão ser executados nesse computador. Não adianta ter a placa de vídeo mais poderosa se você não vai ter aquele processador, aquela memória RAM e aquele SSD entregando para ela no tempo real as informações dos jogos", explica.

Dentro de um computador, os componentes precisam conversar, estar em um conjunto. Por isso, a compatibilidade é chave para aumentar a capacidade de uma máquina, seja qual for seu uso.

“Olhar as especificações para mirar no upgrade que vai fazer mais diferença porque você vai ter visto que aquele processador é compatível com aquela memória, com aquele SSD, com aquela placa de vídeo”, exemplifica Iuri.

Ele ainda dá uma dica: alguns portais na internet tem uma ferramenta de busca onde o usuário põe o modelo da placa-mãe e ele oferece opções e informações sobre peças que são compatíveis com aquela máquina, facilitando na hora de comprar um upgrade.

PARA OS GAMERS

Pessoa jogando em um computador (crédito: Freepik)

No mundo dos jogos, cada detalhe importa na hora da jogatina. Por isso, a busca por uma performance melhor pode levar os jogadores a confundirem as informações na hora da troca de peças.

Iuri destaca a importância da memória RAM na hora de abrir um game. Um SSD mais rápido, segundo o especialista, que usa o exemplo da nova geração de consoles, que ficou marcada pelo uso extenso dessas peças, acelera carregamentos de texturas, loadings e mecânicas em geral. Assim, é bom ficar atento ao seu tipo e a qual geração ele pertence.

"Às vezes você tem um SSD de uma geração passada, um NVMe, um PCX, um GEN3. Passar para um GEN4, ou até mesmo para um GEN5, quem tem placa-mãe compatível, tem placa que já está aí no mercado com mais de um ano, dois anos, que é compatível com o SSD PCX para GEN5. Poderia ser uma oportunidade. São coisas que fazem diferença na experiência do uso total da máquina", conta.

“Muita gente acha que a memória RAM está ali só. Precisa da capacidade, que é o mínimo ou o recomendado ali para jogar o jogo, mas a velocidade dela altera muito a performance e é justamente na queda dos frames por segundo. E por isso muita gente às vezes fala: ‘ah não, não faz tanta diferença, mudei a memória, não vi diferença'. Quem joga a sério percebe que o jogo trava menos, que tem menos drop, que tem menos queda nos frames por segundo e isso é impacto da velocidade da memória RAM", explica Iuri.

Outra dica é observar se a sua máquina é Dual Channel, ou seja, tem espaço para a instalação de mais uma memória RAM, além da que já está instalada. Hoje em dia, muitos PCs e notebook vêm com esse espaço, característica que pode ser desconhecida para seus donos.

Para conseguir a máxima performance daquilo que temos ou que queremos, o melhor é estudar bem e conhecer a máquina e suas necessidades, já que apenas um detalhe pequeno em uma peça pouco destacada pode ser o que você precisa, ainda mais em época de grandes descontos e promoções.