Grupo MAG aposta em modernização para expandir atuação no Recife

A empresa, especializada em previdência e seguros de vida, tem 190 anos de atuação e pretende aumentar o market share no Nordeste

Somente em 2025, os benefícios pagos pela MAG na região ultrapassaram R$ 10 milhões (Divulgação/Grupo MAG )

Com 190 anos de atuação ininterrupta no país, o Grupo MAG intensifica sua presença no Nordeste e escolhe Recife como um de seus principais polos estratégicos para crescer nos próximos anos.

A empresa, que é especialista em seguros de vida e previdência, tem o objetivo de impulsionar a arrecadação regional e alcançar um crescimento acima de 10% até o próximo ano.

A companhia anunciou um processo de modernização completa da estrutura física da unidade localizada no bairro do Paissandu, aliada a investimentos em tecnologia, infraestrutura, marketing e vendas. O investimento reafirma o peso do mercado pernambucano no setor de seguros.

Para Helder Molina, CEO e Chairman do Grupo MAG, a capital tem papel decisivo nos planos de expansão.

“O mercado pernambucano é estratégico para nós, pois, além de ser um importante polo econômico regional, seu potencial de crescimento é enorme. A nossa expectativa é alçar a MAG à liderança em alguns dos principais segmentos em que atua, como nos segmentos de vida em grupo, planos tradicionais, microsseguro, prestamista, acidentes pessoais, doenças graves, entre outros”, comenta Molina.



Segundo o diretor comercial de varejo do Grupo MAG, Marcio Batistuti, os brasileiros passaram a dar uma importância maior ao seguro de vida. A pandemia da Covid-19 teve um papel relevante nessa conscientização.

Antes do período, muitos se questionavam sobre a importância de um contrato especializado, mas perceberam a necessidade de estabilidade financeira em momentos de dificuldade. “Durante a pandemia, passamos a atender os nossos clientes que foram afetados pela Covid-19, mesmo quando não fazia parte do escopo do contratado”, explica Batistuti.

Além de entender o momento que o país estava passando, a ação do Grupo MAG impactou diretamente no mercado e consequentemente, mudou a forma de atuação das seguradoras durante o período.



Porém, apesar da população estar mais consciente, o acesso ainda é baixo: apenas 17% da população possui algum tipo de proteção. Para ampliar esse alcance, o Grupo MAG aposta em ecossistemas de seguros e previdência que atendem clientes corporativos, varejo e famílias de diferentes realidades.



O portfólio da empresa inclui soluções que democratizam a proteção financeira para todos perfis de clientes, independente de sua idade ou classe social. A companhia possui, por exemplo, produtos destinados a pessoas de até 85 anos. Presente em mais de 35 cidades, o grupo contabiliza 40 unidades e projeta chegar a 100 até o fim de 2026.

Unidade do Recife



Liderada por Melissa Porto, a unidade recifense tem alcançado resultados expressivos. De acordo com a superintendente, mais de 1,1 mil clientes foram atendidos neste ano, garantindo segurança financeira a diversas famílias. Somente em 2025, os benefícios pagos pela MAG na região ultrapassaram R$ 10 milhões, reforçando a confiança do mercado local.

A empresa detém 24% de participação no setor na capital pernambucana e registrou crescimento de 21,4% no seguro de vida individual no primeiro semestre, além de uma expansão de 138% no segmento nos últimos cinco anos.



A área comercial também passou por uma reestruturação para aprimorar o atendimento e acompanhar perfis distintos de consumidores. Para Márcio Batistuti, diretor Comercial de Varejo, a qualificação dos especialistas é central na estratégia. “O futuro da MAG é continuar sendo um agente de transformação por meio da proteção financeira a todos os brasileiros”, finaliza.



O Grupo MAG figura entre as empresas mais longevas do país e foi reconhecido como uma das melhores para se trabalhar no Brasil, segundo o ranking Great Place to Work 2025.

