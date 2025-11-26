Investimento chinês no Nordeste chega a R$ 13 bilhões, segundo o Consulado-Geral da China no Recife

Durante coletiva, o Consulado-Geral da China no Recife destacou as decisões da 4ª Sessão Plenária e reforçou parceria regional em energia, tecnologia e infraestrutura

Cônsul-Geral, Lan Heping, deu entrevista coletiva nesta quarta (MARINA TORRES/DP)

Em 18 anos, o Nordeste já recebeu cerca de R$ 13 bilhões em investimentos chineses, por meio de 58 projetos realizados desde 2007, conforme o Consulado-Geral da China no Recife. Os números foram apresentados nesta quarta-feira (26) em entrevista da Cônsul-Geral, Lan Heping, ao Diario de Pernambuco.

Os dados foram tomados como referência à 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), ocorrida entre 20 e 23 de outubro, em Beijing. Na ocasião o Birô Político deliberou e aprovou as propostas do Comitê Central para a formulação do 15º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econômico e Social no período de 2026 a 2030.

Entre as diretrizes de planejamento estratégico e prioridades nacionais, estão: o desenvolvimento de alta qualidade, autossuficiência em ciência e tecnologia, a transição verde, a modernização industrial e a coordenação entre desenvolvimento e segurança.

Segundo Lan Heping, o volume investido no Nordeste reflete a consolidação das relações econômicas entre o país asiático e a região brasileira. “A China já investiu em áreas importantes do Nordeste, como energia renovável, telecomunicações e equipamentos industriais. Temos acompanhado o crescimento desses projetos e acreditamos que a região continuará recebendo novos aportes nos próximos anos”, afirmou a cônsul.

O consulado pretende ampliar a cooperação com governos estaduais e municípios nordestinos, com foco em educação, inovação tecnológica, infraestrutura, transição energética e conectividade.

“Nossa prioridade é aprofundar a parceria regional. O Nordeste tem potencial estratégico e complementaridade econômica com a China”, disse Lan Heping.

Entre os setores acompanhados pelo consulado, estão novos projetos de empresas chinesas no Porto de Suape, no setor automotivo e em soluções para equipamentos urbanos.

Na área educacional, seguem em andamento negociações para ampliar bolsas de estudo e parcerias entre universidades chinesas e instituições do Nordeste.

A coletiva também abordou temas ligados ao clima e à gestão hídrica, áreas de interesse para cooperação técnica. A cônsul afirmou que a China tem experiência consolidada em tecnologias para redução de riscos climáticos e monitoramento ambiental.

“O Nordeste enfrenta desafios históricos relacionados ao clima. Temos experiências e soluções que podem contribuir”, disse.

Outro ponto tratado foi a infraestrutura digital. Segundo o consulado, empresas chinesas mantêm presença no setor de telecomunicações e estudam novas iniciativas para expandir conectividade e serviços digitais.

“O desenvolvimento tecnológico precisa beneficiar toda a população. O Nordeste é um espaço prioritário”, afirmou Lan Heping.

