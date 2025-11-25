Concurso unificado de PE: inscrições acabam na sexta-feira

O primeiro certame do tipo no estado está oferecendo 462 vagas em diversas áreas e salário de até R$ 11 mil

Prova está prevista para o dia 6 de julho (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Terminam na próxima sexta-feira (28), as inscrições para o Concurso Público Unificado de Pernambuco. Ao todo, o processo seletivo oferece 462 vagas para cargos de níveis médio e superior, distribuídos entre nove órgãos estaduais, com salários que podem chegar a R$ 11.359,85.

As inscrições do novo edital podem ser feitas pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC) (clique aqui), banca responsável pela organização do certame.



O valor das inscrições custa R$ 190,00 para os cargos de Gestor Governamental; R$ 130,00 para os Cargos de Ensino Superior Completo e R$ 90,00 para as vagas destinadas a candidatos com Ensino Médio Completo.

Os interessados poderão gerar o boleto bancário até às 22h do dia 1º de dezembro.



O concurso contará com duas etapas, sendo a primeira correspondente à aplicação de provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos, independente dos cargos que pretendem concorrer.



As provas serão aplicadas nos dias 18 e 25 de janeiro de 2026, em dez municípios pernambucanos: Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Carpina, Caruaru, Floresta, Palmares, Petrolina, Recife e Salgueiro.

