Sesc abre quase 2,9 mil vagas gratuitas para bolsas ; saiba mais

Sesc abriu vagas para bolsas (Arquivo )

O Sesc abriu a pré-inscrição para o Edital do Programa de Comprometimento e Gratuidade em Pernambuco. São 2.885 bolsas no total.

Há 1,5 mil vagas para Educação de Jovens e Adultos ( EJA); 380 para crianças e adolescentes em cursos de informática, inglês e Criar Sesc; 515 para cursos nas áreas de artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro; e 490 na área esportiva, nas modalidades futsal, voleibol, natação e futebol de campo.

As aulas terão início em fevereiro de 2026.

A meta é contribuir para o desenvolvimento de crianças, jovens, adultos e pessoas idosas, possibilitando o acesso à educação e às formações culturais e esportivas



A iniciativa contempla moradores de Pernambuco e beneficia, prioritariamente, trabalhadores do comércio e seus dependentes, cuja renda familiar bruta não ultrapasse o valor de até dois salários-mínimos, por cada pessoa da família ou que residam juntas no mesmo domicílio.



“Entendemos que a gratuidade permite a mais pessoas ter acesso às atividades e cursos que o Sesc oferta. É uma iniciativa que reflete o compromisso diário de promover inclusão e entregar valores à sociedade de nossa instituição”, defende Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco.



Do total de vagas disponível, 1.500 são exclusivas para a EJA e 380 para crianças e adolescentes com até 15 anos para os cursos de informática, inglês e Criar Sesc (oficinas de educação, cultura, lazer, saúde e/ou assistência), na chamada Educação Ampliada.



No caso da EJA, as oportunidades são para turmas dos Anos Iniciais, no formato presencial, (Araripina, Arcoverde, Belo Jardim, Bodocó, Buíque, Caruaru, Garanhuns, Goiana, Piedade, e Santo Amaro), Anos Finais (Caruaru, Garanhuns, Piedade e Arcoverde), Ensino Médio (Piedade e Caruaru). Já na modalidade Educação Ampliada, as bolsas são exclusivas para as unidades de Piedade (Inglês Básico), Goiana (Informática Básica) e Projeto Criar Sesc (Belo Jardim, Goiana, Bodocó e Surubim).



Para os cursos de Cultura, o Sesc Pernambuco está oferecendo 515 bolsas, distribuídas nas unidades de Garanhuns (Centro Cultural – 42 vagas), Triunfo (2), Arcoverde (62), Caruaru (28), Casa Amarela (12), Araripina (17), Belo Jardim (25), Bodocó (42), Buíque (15), São Lourenço da Mata (112), Surubim (44), Petrolina (62), Piedade (18) e Cine Teatro Samuel Campelo (Centro de Jaboatão – 18) e Santo Amaro (16). Entre as opções, estão turmas de balé, dança contemporânea, coral, violão, canto, pífano, escrita, cinema, práticas circenses e desenho.



Para quem deseja praticar atividades físicas, o Sesc Pernambuco está com 490 vagas. O maior volume é para a modalidade de futsal, quem expande e chega a mais unidades no ano que vem, com o Projeto Futsal na Comunidade. Haverá turmas para crianças e adolescentes entre 7 e 15 anos, a depender do local: Casa Amarela e Santo Amaro (Recife), Goiana, São Lourenço da Mata, Serra Talhada e Caruaru.



O Edital também possui oportunidades para práticas de voleibol em Goiana, com cinco vagas para quem tem entre 11 e 13 anos; e natação com 40 vagas em Casa Amarela (Recife), 15 em Garanhuns e 15 em Arcoverde, todos para crianças a partir de 8 anos. Em Buíque, serão 15 vagas para futebol de campo, para adolescentes dos 15 aos 17 anos.



Como participar

O Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sesc Pernambuco é regido por edital e exige a entrega de documentos na fase da pré-inscrição. Após tal fase, a documentação é checada e será dada prioridade, especialmente, a quem é comerciário ou dependente, esteja matriculado ou seja egresso da Rede Sesc de Educação ou da Rede Pública. Todo o processo é presencial e os editais estão disponíveis no endereço eletrônico https://www.sescpe.org.br/sobre-o-sesc/programa-de-comprometimento-e-gratuidade-pcg/.



No caso das vagas relacionadas à Educação Ampliada, os interessados deverão fazer a pré-inscrição de 24 de novembro a 5 de dezembro. O resultado será disponibilizado no site do Sesc e nas próprias unidades em 19/12. As inscrições presenciais ocorrerão de 5 a 30 de janeiro de 2026, com aulas a partir de 2 de fevereiro. Para quem se interessar pela EJA, a renovação dos atuais estudantes será de 5 a 15 de dezembro e os novatos terão de 16 a 12 de dezembro para se candidatar. O resultado sairá em 19 de dezembro. O ano letivo terá início em 2 de fevereiro.



Os candidatos às bolsas de cultura e de esportes poderão fazer sua pré-inscrição de 24 de novembro a 9 de janeiro. A seleção se dará de 12 a 16 de janeiro e o resultado será publicado no dia 19 do mesmo mês, com formalização das inscrições até 6 de fevereiro. Já as aulas terão início a partir de 9 de fevereiro.