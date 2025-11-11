Fórum Imobi 2025 deve movimentar até R$ 500 milhões na economia pernambucana

O evento tem previsão de eunir mais de duas mil pessoas de 22 estados brasileiros, o Fórum Imobi 2025 começa nesta quinta-feira (13) e segue até sexta (14), na Arena Pernambuco

Pernambuco recebe Fórum Imobi nesta quinta (13) e sexta (14) (Foto: Divulgação)

Com previsão de reunir mais de duas mil pessoas de 22 estados brasileiros, o Fórum Imobi 2025 começa nesta quinta-feira (13) e segue até sexta (14), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O evento, considerado o maior encontro do setor imobiliário no Nordeste e um dos três maiores do país, deve gerar um impacto estimado de até R$ 5 milhões na economia local, somando hospedagem, alimentação, transporte, turismo e a mobilização do próprio evento.

De acordo com Ney Lins, cofundador e diretor da PSIU Educação, empresa idealizadora do evento, a 13ª edição do Fórummarca um novo nível de estrutura e alcance. “Estamos falando de um evento com 40 mil metros quadrados de área, três palcos, 34 palestrantes, 30 expositores e participantes de todo o Brasil. É a maior edição já realizada e consolida o Fórum Imobi como um evento nacional sediado no Nordeste”, afirma.

A programação do Fórum será distribuída em três palcos temáticos, com conteúdos voltados a vendas, locação, marketing, inovação e liderança. Entre os palestrantes confirmados estão Camila Farani (Shark Tank), Murilo Gun, Martha Gabriel e Guilherme Machado, além de nomes de referência no mercado imobiliário nacional.

"A gente gosta de falar que o Fórum Imobi é um Rock in Rio do mercado imobiliário. De ter as palestras, shows, em toda a experiência, a estrutura no no evento. Tem ativações, as pessoas podem assistir palestra, tem dois palcos simultâneos, podem fazer a ativação, podem comer, podem fazer negócios, podem fazer networking", detalha o diretor.

Desde 2013, o Fórum é realizado em diferentes capitais da região, também já tendo realizado uma edição internacional, em Lisboa, Portugal. Esta será a quarta vez em Pernambuco, onde o evento retorna após dois anos. A escolha da Arena Pernambuco simboliza, segundo Ney, a busca por inovação e experiência. “Queríamos um espaço que traduzisse o tamanho do projeto e a atmosfera de celebração do setor. Nenhum evento imobiliário de grande porte havia sido realizado em um estádio de futebol”, conta.

A edição 2025 também incorpora a tendência de profissionalização e transformação tecnológica do setor imobiliário. Cerca de 20% da programação será dedicada a temas como inteligência artificial, inovação e produtividade, discutindo o uso de novas ferramentas para gestão, vendas e atendimento ao cliente. “A inteligência artificial já é uma aliada direta do corretor e das incorporadoras. Ela amplia a produtividade e melhora a experiência do consumidor. Como se diz, a IA não vai substituir ninguém, vai substituir quem não souber usá-la”, pontua Ney.

O evento também pretende abordar técnicas de vendas, gestão de locações, marketing imobiliário, tendências urbanas e comportamento do consumidor. Entre os palestrantes confirmados estão Camila Farani (Shark Tank), Murilo Gun, Martha Gabriel e Guilherme Machado, nomes com atuação em inovação, liderança e desenvolvimento de negócios.

De acordo com Ney Lins, o Fórum deve atrair mais de 1,2 mil visitantes de fora do estado, o que impacta diretamente o setor de turismo e serviços. Com 60% do público vindo de fora de Pernambuco, a organização também aposta em atividades culturais e experiências imersivas que valorizem o Nordeste.

Na reta final de período das inscrições, os ingressos das categorias Arquibancada e Sócio VIP já esgotados, restando poucas vagas na modalidade Geral, disponíveis no site forumimobi.com. O Fórum Imobi 2025 é uma realização da PSIU Educação, criada em 2010 e voltada à formação e ao desenvolvimento de profissionais do setor imobiliário.