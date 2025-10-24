Fórum imobiliário reúne especialistas na Arena de Pernambuco

Fórum Imobi 2025 deve reunir mais de 2 mil corretores, imobiliárias e profissionais do setor entre os dias 13 e 14 de novembro

Fórum Imobi 2025 deve atrair mais de 2 mil pessoas para a Arena de Pernambuco (Foto: Lucas Rodrigues )

O Fórum Imobi 2025, considerado o maior evento imobiliário do Nordeste e o terceiro maior do Brasil, chega a Arena de Pernambuco nos dias 13 e 14 de novembro. Diante da alta do mercado de locação, o evento faz uma programação dinâmica com temas que, além do mercado de imóveis, também abordam aspectos de inovação e tecnologia. O evento deve atrair mais de dois mil participantes de todas as partes do país e movimentar mais de R$ 2 milhões na economia local.

O co-fundador e diretor da PSIU Educação, Ney Lins, empresa idealizadora do evento, explica que o principal objetivo do evento é capacitar o mercado imobiliário através de conhecimento, experiências e networking. “A gente incentiva muito que as pessoas venham para o evento para aprender e navegar por diversos temas. Por exemplo, tivemos participantes que fazem negócios aqui no Nordeste, fora do Nordeste e até fora do país que se conheceram lá dentro do fórum”, conta.

Lins detalha que a expectativa do evento é receber participantes de mais de 20 estados, sendo cerca de 40% de Pernambuco e os outros 60% de estados como Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. O Fórum deve reunir um público formado por corretores, imobiliárias, gestores, construtoras e incorporadoras, entre profissionais de outros segmentos.

O diretor destaca que as tendências apontadas pelas empresas do setor são reflexos do atual momento político, que favorece a confiança do setor em lançamentos do Minha Casa Minha Vida. “O que a gente escuta deles é que estamos em um momento muito bom para o aluguel, que cresceu muito e também os lançamentos de alto padrão, que estão vindo muito forte”, aponta ele, em análise ao mercado local.

Nos dois dias de evento, a programação vai acontecer em três palcos. Serão mais de 25 palestrantes nacionais e locais. Serão 16 horas de conteúdo e mais de 30 expositores. A programação deve abordar as principais tendências nacionais do mercado e também locais.

“São dois dias de muito conhecimento, de estratégias de alta performance, liderança e formação de equipes campeãs. É um evento que proporciona conhecimento único, uma experiência memorável e um networking pra vida, voltado para todos os profissionais do mercado imobiliário”, destaca Igor Santos, co-fundador e diretor da PSIU Educação.



O Fórum Imobi acontece desde 2013 e a cada ano acontece em uma das capitais do Nordeste. Em 2025, a 13ª edição do evento acontece pela quarta vez em Pernambuco. Além do Nordeste, o fórum também já aconteceu uma vez, em 2019, na cidade de Lisboa, em Portugal.

Programação

Entre os palestrantes já confirmados, estão nomes como Martha Gabriel, autora de dez livros, palestrante em 10 TEDx, que vai mostrar como usar tecnologia e inteligência artificial de forma estratégica.

Outro nome confirmado no Fórum Imobi 2025 é Murilo Gun, destaque em criatividade e inovação. Outra presença será da empresária Camila Farani.



Serviço:

Fórum Imobi 2025

Dias 13 e 14 de novembro

Na Arena Pernambuco

Inscrições: forumimobi.com

