Preço da cesta básica sobe 1,63% em Pernambuco no mês de outubro

Procon-PE faz levantamento da cesta básica em Pernambuco (Foto: Divulgação/Procon-PE)

A cesta básica está mais cara em Pernambuco, segundo uma pesquisa feita pelo Procon-PE entre os dias 20 e 24 de outubro. O levantamento mostrou que, além do aumento no preço total, há grandes diferenças de valores entre os mercados.

Segundo o Procon-PE, o valor médio da cesta básica passou de R$ 682,13 em setembro para R$ 693,22 em outubro, um aumento de R$ 11,09 (1,63% a mais). Isso significa que uma família precisa gastar 45,67% do salário mínimo, hoje é de R$ 1.518,00, somente com produtos essenciais.

A pesquisa aponta que alguns itens tiveram reajuste no preço médio durante o mês de outubro. Foram eles:

O quilo da batata inglesa foi de R$ 4,54 para R$ 5,55, o óleo de soja (900 ml) de R$ 9,23 para R$ 9,62, o quilo do feijão carioca passou de R$ 5,92 para R$ 5,99, enquanto o sabão em pó (500 g) de R$ 2,90 para R$ 3,21.

A pesquisa também mostrou grande variação de preços para os mesmos produtos em diferentes supermercados. Em alguns casos, a diferença chega a quase 500%:

Sabão em pó (500 g): de R$ 1,29 a R$ 7,69



Sabão em barra (5 unidades): de R$ 5,48 a R$ 15,99



Papel higiênico (4 rolos): de R$ 2,18 a R$ 9,59



Absorvente (8 unidades): de R$ 1,99 a R$ 6,88



Cebola (1 kg): de R$ 1,69 a R$ 4,99



Banana (1 kg): de R$ 2,88 a R$ 6,99



Alho (1 kg): de R$ 17,50 a R$ 40,90

A pesquisa foi realizada em 26 estabelecimentos comerciais localizados em Recife, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista, analisando 27 itens diferentes entre alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal. A pesquisa está disponível no site do Procon-PE: www.procon.pe.gov.br.

