Cesta básica tem redução em 11 dos 12 itens no Recife em agosto

Tomate, banana e leite puxaram a queda de 4,02% registrada na capital pernambucana; custo médio ficou em R$ 629,14, segundo Conab e Dieese

Na capital pernambucana, 11 dos 12 itens pesquisados apresentaram redução no período (Foto: Vitor Vasconcelos / Secom-PR)

O custo da cesta básica recuou em 24 das 27 capitais brasileiras em agosto de 2025, segundo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). No Recife, a queda foi de 4,02% em relação a julho, uma das mais expressivas do país, com valor médio de R$ 629,14.

Queda ampla

Na capital pernambucana, 11 dos 12 itens pesquisados apresentaram redução no período. O tomate liderou a retração, com recuo de 19,08%. Também tiveram diminuição a banana (-4,85%), o leite integral (-4,11%), a farinha de mandioca (-3,80%), o óleo de soja (-2,99%), o arroz agulhinha (-2,29%), o açúcar cristal (-1,35%), o café em pó (-1,28%), a carne bovina de primeira (-0,72%), o feijão carioca (-0,58%) e a manteiga (-0,25%).

Acumulado anual

De dezembro de 2024 a agosto de 2025, sete produtos apresentaram queda nos preços no Recife. O arroz agulhinha teve redução de 23,45%, seguido pelo leite integral (-10,70%), óleo de soja (-7,44%), feijão carioca (-6,76%), açúcar cristal (-4,36%), farinha de mandioca (-4,28%) e carne bovina de primeira (-0,56%).

Variação nacional

As reduções mais intensas da cesta básica em agosto ocorreram em Maceió (-4,10%), Recife (-4,02%), João Pessoa (-4,00%), Natal (-3,73%), Vitória (-3,12%) e São Luís (-3,06%). Em 11 capitais a queda superou 2%. Entre os destaques nacionais estão a retração do tomate em 25 cidades, do arroz em 25 capitais e do feijão em 25 das 27 pesquisadas.

O acompanhamento mensal da cesta básica em todas as capitais é resultado da parceria firmada em 2024 entre Conab e Dieese, dentro da Política Nacional de Segurança Alimentar e da Política Nacional de Abastecimento Alimentar.