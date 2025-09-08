Cesta básica registra preço mais baixo desde janeiro no Grande Recife

Pesquisa do Procon-PE identificou queda de R$ 19,58 na cesta básica do Grande Recife em agosto. Entre os itens que mais caíram de preço estão o feijão, café, cebola, alho e batata

O preço da cesta básica no Grande Recife registrou queda de -2,74%, ou R$ 19,58 em seu preço no mês anterior. O levantamento realizado pelo Procon-PE entre os dias 18 e 22 de agosto identificou mais uma redução nos preços básicos. Em agosto, o conjunto de alimentos chegou a custar R$ 693.93, uma queda de -2,74%, ou R$ 19,58 em relação ao custo da cesta básica em julho, que era de R$ 713.51. Segundo o órgão, o valor da cesta básica compromete o percentual de 45.71% do salário mínimo de R$1.518,00.

O levantamento aponta que os principais itens que influenciaram essa redução foram o quilo da cebola. Em agosto, o preço médio do produto passou a custar R$ 3,08, após a queda de 19,12% em relação ao preço médio registrado em julho (R$ 3,81).

O quilo do alho, que custava em média, R$ 36,26, em julho caiu 11%,34% e passou a custar para R$ 32,15. A batata inglesa foi também um dos principais produtos que registrou redução no preço. No mês passado, o produto custava em média, R$ 5,25, e em agosto caiu para R$ 4,71, com redução de 10,25%.

Já o feijão mulatinho ou carioca, caiu para para R$ 5,82 em agosto, uma redução de 7,22% em relação a julho, quando custava R$ 6,27. O pacote de café em pó de 250g também registrou queda no preço. A redução do preço médio do produto foi de 6,52% no período, passando de R$ 17,34 para R$ 16,21 em agosto.

Já o pacote de papel higiênico com quatro rolos de 30 metros, em julho apresentou um preço médio de R$ 4,67, e em agosto seu custo caiu para R$ 4,30, uma redução percentual de 7,92%.

Variação de preço entre estabelecimentos

Entre os produtos avaliados pelo Procon-PE que apresentaram maior variação estão o pacote de absorvente higiênico com 8 unidades. O menor preço encontrado foi R$ 2,19, enquanto o maior foi R$ 12,98, uma diferença percentual de cerca de 492.69%.

Também no setor de higiene pessoal, o pacote de papel higiênico com quatro rolos de 30 metros, foi encontrado por R$ 2,39 em um estabelecimento e por R$ 9,59 em outro, o que representa uma diferença percentual de 301,26%.



Já na seção de alimentos, a cebola foi o item que teve variação no seu preço. O item foi encontrado em um estabelecimento por R$ 1,69 e em outro por R$ 6,59, registrando uma diferença de 289,94%. O macarrão espaguete pacote com 400g variou em cerca de 268,72% entre os estabelecimentos. Ele foi encontrado em um local por R$ 1,95 e em outro por R$ 7,19.

Os itens no setor dos materiais de limpeza também apresentaram uma variação de preço que chamou a atenção. O sabão em pó de 500g foi encontrado em seu menor preço por R$ 1,28 e em seu maior preço por R$ 3,69, apresentando uma variação percentual de 188,28%. Outro item que se destacou pela alta variação foi a água sanitária de 1 litro. O menor preço encontrado foi R$ 1,98, enquanto o maior foi R$ 5,59, resultando em uma diferença percentual de cerca de 182,32%.

A pesquisa foi realizada em 26 estabelecimentos comerciais localizados no Recife, em Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista, abordando 27 itens diferentes entre alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal.

