Carrinho elétrico é nova atração no roteiro turístico do Recife

O passeio, promovido pela Secretaria de Turismo e Lazer, será realizado todas as quintas, sextas e sábados, com saídas às 9h30, 10h30, 14h30 e 15h30, e duração média de 40 minutos

Carro elétrico responsável pelo "Giro Recife" (Marina Torres/DP)

O Recife ganhou, desde esta quinta-feira (30), um novo atrativo turístico que une tecnologia, cultura e sustentabilidade. Trata-se do “Giro Recife”, projeto lançado pela Prefeitura do Recife, em parceria com a Shineray Brasil, que oferece roteiros guiados em carrinhos elétricos pelo Bairro do Recife. A iniciativa, apresentada durante o festival Rec’n’Play, aposta na inovação e na acessibilidade, inspirando-se nos antigos bondinhos elétricos que circularam pela cidade no passado.



O passeio, promovido pela Secretaria de Turismo e Lazer, será realizado todas as quintas, sextas e sábados, com saídas às 9h30, 10h30, 14h30 e 15h30, e duração média de 40 minutos. O embarque acontece por ordem de chegada, com o apoio da equipe da Seturl no local. Inicialmente, o projeto conta com um carrinho elétrico que acomoda quatro passageiros e um guia turístico, mas a expectativa é que, em breve, outras duas unidades sejam incorporadas, ampliando a capacidade e permitindo o agendamento pelo aplicativo Conecta Recife.



Durante o percurso, o público é conduzido por um roteiro que percorre marcos históricos e culturais da capital, com destaque para a Praça do Arsenal, a Igreja da Madre de Deus e o Marco Zero, ícone do Recife Antigo. O trajeto combina história e curiosidades locais, revelando detalhes sobre o afrancesamento urbano do início do século XX, o legado religioso e até episódios pitorescos, como o Boi Voador e a atuação das prostitutas que ajudaram a salvar a Igreja da Madre de Deus de um incêndio.



De acordo com o turismologo e gerente-geral de Eventos da Seturl, Renato Barbosa o objetivo é mostrar o Recife de forma contemporânea e acolhedora, conectando passado e presente: “A ideia é que o turista tenha uma visão ampla da cidade, unindo tradição e inovação. Falamos da origem portuguesa, do carnaval, da arquitetura, e também mostramos o Recife como polo tecnológico, com o Porto Digital. É um giro rápido, mas cheio de histórias e significados”, explicou.



O projeto também tem um caráter de inclusão, pensado para facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida aos atrativos turísticos do centro histórico. “Estamos testando o modelo como projeto-piloto, mas já em processo de aquisição de novos carrinhos, com oito lugares, para ampliar o acesso”, acrescentou o representante da Seturl.



Entre os primeiros passageiros do “Giro Recife” está Débora de Araújo, aposentada de Florianópolis, que visita a capital pernambucana pela primeira vez. “Estou gostando muito. Ontem fomos ao Marco Zero e hoje queremos conhecer mais do Recife Antigo. Ainda quero provar a carne de sol e o cuscuz daqui. Está sendo uma experiência encantadora”, contou, animada com o passeio.



