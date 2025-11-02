Paulista e Olinda voltam a ter praias próprias para o banho, segundo a CPRH
Outras cinco praias dos dois municípios seguem ‘impróprias’ para o banho; confira a classificação das 27 praias do litoral do estado
Publicado: 02/11/2025 às 11:04
Praia de Bairro Novo, em Olinda, em dia de maré cheia (Foto: Marina Torres/DP Foto)
Os municípios de Paulista e Olinda, na Região Metropolitana do Recife, voltaram a ter praias próprias para o banho, segundo o mais recente boletim de balneabilidade publicado pela Companhia Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH).
Após terem todas as praias sido consideradas ‘impróprias’ para o banho, a Praia do Janga, em frente à Rua Betânia, em Paulista, e a Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire, n.º 2039 (antigo Quartel da PE), em Olinda, voltaram a estar no rol positivo do boletim da CPRH.
No entanto, outras duas praias de Paulistas, onde aconteceram coleta das águas, e três de Olinda, seguem não sendo indicadas para o banho.
Saiba como é feita a classificação de balneabilidade:
A amostragem é feita semanalmente, em local com 1 metro de profundidade, o mais utilizado para recreação. A coleta foi realizada no último dia 28 (terça-feira).
Conforme a CPRH, a classificação das praias é baseada no que estabelece a Resolução Comana n.º 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.
O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de coliformes termotolerantes em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.
Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas na categoria Própria (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 1.000 coliformes termotolerantes por 100mL de amostra) e Imprópria (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 2.500 coliformes termotolerantes na última amostragem).
Confira a classificação das 27 praias do litoral de Pernambuco que constam no boletim da CPRH:
IMPRÓPRIA
Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá
Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista
Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos n.º 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista
Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda
Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos CORREIOS. Olinda
Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda
Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife
Praia de Barra de Jangadas, em frente ao n.º 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes
Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto. Agostinho
Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, lote 01-01. Ipojuca
PRÓPRIA
Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá
Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá
Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu
Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista
Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire n.º 2039 (Quartel da PE) Olinda
Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem n.º 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife
Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem n.º 6958 – Posto 15. Recife
Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar n.º 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes
Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo n.º 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes
Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo n.º 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes
Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto Cabo de Sto. Agostinho
Praia de Gaibu, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto. Agostinho
Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca
Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré
Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré
Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré
Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande