Roteiro turístico em engenhos da Mata Sul promete incremento de R$ 1 milhão na economia

Iniciativa do Sebrae-PE, a Rota dos Engenhos & Arte deve levar ao menos 20 mil visitantes à região, com crescimento médio de 20% no faturamento dos empreendimentos envolvidos e geração de 200 postos de trabalho

Rota dos Engenhos & Arte abrange os municípios de Água Preta, Escada, Palmares, Primavera e Ribeirão (Foto: Divulgação/Sebrae Pernambuco)

Com foco no potencial turístico da lavoura canavieira, uma iniciativa do Sebrae-PE que engloba cinco municípios da Mata Sul promete aumentar em mais de R$ 1 milhão a economia da região até 2028. A Rota dos Engenhos & Arte, que será lançada nesta quarta-feira (29) na sede da instituição, no Recife, traz uma combinação de atrativos como turismo rural, gastronômico e ecológico que devem trazer um incremento de pelo menos 20 mil visitantes à região.

“Hoje, o território recebe em média 80 mil visitantes por ano. Então, acreditamos em um aumento de quase 30% nessa movimentação de turistas”, afirma o gerente do Sebrae Pernambuco para a Zona da Mata, Alexandre Alves.

Ainda de acordo com o Sebrae, a expectativa é de fomentar o crescimento médio de 20% no faturamento anual dos 30 empreendimentos turísticos e criativos envolvidos. Além disso, a previsão é que a rota gere 200 novos postos de trabalho.

De acordo com Alves, o roteiro apresenta o potencial turístico baseado na diversificação da produção da região, com atrativos como recursos naturais, a história e a tradição dos engenhos. “ A iniciativa é importante porque eleva a capacidade de geração de emprego e renda na região. O turismo emprega muita gente e tem muitas atividades que são correlacionadas como a produção do artesanato, alimentação, hospedagem e serviços de uma forma geral”, destaca.

O roteiro inclui atrativos turísticos, históricos e culturais com infraestrutura e serviços que vão oferecer uma experiência imersiva para os visitantes. A gastronomia típica, patrimônios históricos e arquitetônicos e contato com a natureza também são outros atrativos locais que estão na programação.

A Rota completa engloba, até o momento, sete engenhos da região nas cidades de Água Preta, Escada, Palmares, Primavera e Ribeirão. Entre eles está o Engenho Conceição, em Escada, que mesmo com a forte tradição da cana-de-açúcar precisou inserir novas atividades. Distante 55 quilômetros do Recife, o local contempla o casarão colonial e a casa de farinha. O local também vem se destacando pela produção do primeiro chocolate pernambucano no conceito “tree to bar”. O modelo de produção vai do plantio da árvore à fabricação das barras derivadas do cacau.

Nesse local, os visitantes podem ter acesso à conteúdos pedagógicos, gastronomia e atrativos como trilha, banho de bica, passeio de carroça, entre outros.



O roteiro também passa pela Usina de Arte, em Água Preta, a 120 quilômetros do Recife. Nos anos 1950, a maior produtora de álcool e açúcar do Brasil funcionava no local, a Usina Santa Terezinha. Hoje o espaço é um parque artístico-botânico-educativo com mais de 40 hectares, que contempla o maior orquidário do Nordeste, além de um acervo com mais de 50 obras de arte ao ar livre. O local inclui espaço de artesanato e gastronomia locais, banho de bica e contemplação da natureza.

“A Rota de Engenhos & Arte chega para impulsionar a economia local e ampliar as oportunidades para os pequenos negócios em um território que precisa de diversificação das atividades econômicas. Além de ajudar na valorização e preservação da memória patrimonial, histórica, cultural e ambiental, ela vai estimular o empreendedorismo em setores como turismo, economia criativa, agricultura familiar, agroindústria, comércio e serviços”, disse Murilo Guerra, superintendente do Sebrae Pernambuco.

O lançamento da Rota de Engenhos & Arte acontece durante a Expo Riquezas da Mata, na sede do Sebrae. O evento gratuito e aberto ao público vai reunir itens de artesanato, gastronomia e também flores tropicais produzidas nas cinco cidades participantes do roteiro.

Serviço



Lançamento da Rota dos Engenhos & Arte da Zona da Mata Sul de Pernambuco

Quando: nesta quarta-feira (29), às 10h

Expo Riquezas da Mata: 9h às 17h

Onde: Sebrae Pernambuco (Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro, Recife)

Acesso gratuito e livre para todos os públicos



