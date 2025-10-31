Transnordestina tem edital de licitação publicado; entenda a história da ferrovia

O lançamento do edital é o pontapé inicial para destravar um projeto planejado há décadas no país (Foto: Divulgação/TLSA)

O edital de licitação para a retomada do trecho de Pernambuco da Transnordestina foi anunciado nesta sexta-feira (31). O lançamento foi realizado durante reunião híbrida apresentada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. Publicado no Diário Oficial da União, a licitação inicial é referente ao trecho de 73 km, entre os municípios de Custódia e Arcoverde.

Com valor de referência em R$ 415 milhões, a obra será executada pela Infra S.A no início de 2026, com previsão de conclusão em quatro anos. O lançamento do edital é o pontapé inicial para destravar um projeto planejado há decadas no país.

A ideia da Transnordestina surgiu em 1847, ainda quando o país estava sob o comando de Dom Pedro II. Contudo, as obras só começaram a sair do papel em 2006. A Transnordestina foi projetada para conectar os municípios do interior do Nordeste ao litoral do Ceará e de Pernambuco.

Para a construção da ferrovia, foi realizada, em 1997, a concessão da Malha Ferroviária Nordeste para a Companhia Ferroviária do Nordeste (CFN). As obras da Ferrovia tiveram início em 2006, ainda no primeiro mandato do governo Lula, a obra era estimada em R$ 4,5 bilhões. Nessa época, o serviço estava previsto para ser concluída em 2010. O projeto original previa 1.753 km de trilhos

Em 2015, após auditoria, o Tribunal de Contas da União (TCU) apontou uma série de irregularidades no contrato da Transnordestina, que se não fossem corrigidas poderiam resultar na anulação da concessão. Em 2017, os gastos totais com obras da ferrovia já haviam chegado a R$ 6,3 bilhões. Atualmente, o orçamento no trecho total da ferrovia chega a R$ aproximadamente R$ 15 bilhões.

Por causa do atraso nas obras, o TCU chegou a sugerir a caducidade do contrato. Apesar disso, no governo Bolsonaro, em 2022, o trecho entre Salgueiro e Suape foi retirado do traçado inicial da ferrovia. A exclusão do trecho pela TLSA, que estava à frente das obras, alegava “inviabilidade financeira”, apesar de custar menos que o trecho Salgueiro-Pecém.

Em março de 2024, o TCU decidiu que o Ministério dos Transportes poderia retomar os investimentos no trecho Salgueiro-Suape. Enquanto isso, o trecho cearense, com 500 km de extensão, está em obras com previsão de conclusão para 2027.

