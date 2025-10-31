"A Transnordestina é uma conquista muito importante, que transcende a margem da ferrovia", comemora João Campos

Edital de licitação para a retomada do trecho pernambucano da Transnordestina foi lançado nesta sexta-feira (31) (Foto: Elvis Aleluia/ Sudene)

O edital de licitação para a retomada das obras da Transnordestina em Pernambuco foi lançado nesta sexta-feira (31). Publicado em uma edição extra do Diário Oficial da União, o edital se refere ao lote SPS-4, que vai de Custódia a Arcoverde, com 73 km de extensão. O valor de referência para o pregão da área é de R$ 415 milhões.

As obras serão realizadas pela Infra S.A, empresa pública estatal, e devem ser iniciadas no primeiro trimestre de 2026. A previsão é de que o trecho entre Salgueiro e Suape seja concluído em quatro anos.

O prefeito do Recife, João Campos, que participou da reunião, comemorou a conquista para o estado. “É um dia especial para Pernambuco e para todas as cidades pernambucanas. Eu lembrava de uma conversa do presidente Lula com Miguel Arraes, na campanha de 1989. Arraes disse que Lula tinha que honrar esse compromisso de, se eleito, fazer a transnordestina, que era de fato, a grande transformação que o Nordeste e Pernambuco podiam ter do ponto de vista de infraestrutura logística”, relembrou o prefeito.

Ainda em seu discurso, o prefeito parabenizou o trabalho desenvolvido no governo federal para a retomada das obras no estado. “Tenho certeza que se não tivesse um presidente do nosso estado e um ministro do Nordeste à frente da Infraestrutura o dia de hoje não seria uma realidade”, disse.

O prefeito também garantiu que os atores políticos no estado e do município estarão unidos para garantir o andamento e conclusão das obras. “É uma conquista muito importante para todo o estado para o Nordeste brasileiro e para a nossa capital, que transcende a margem da ferrovia. Nós vamos estar imbuídos de garantir a força política de todos os atores do estado, como um instrumento extremamente importante para viabilizar esse divisor de águas que é a Transnordestina”



A apresentação do anúncio do edital foi feita durante reunião híbrida com a participação do ministro dos Transportes, Renan Filho, Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Frederico Siqueira (Comunicação). Além da governadora do estado, Raquel Lyra, o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, o presidente da Infra S.A, entre outras autoridades.