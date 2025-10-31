"Edital de licitação da Transnordestina retoma a vocação logística do Nordeste", afirma Raquel Lyra

Edital de licitação para a retomada do trecho pernambucano da Transnordestina foi lançado nesta sexta-feira (31), em publicação no Diário Oficial da União

O valor de referência previsto para o pregão do primeiro lote é de R$ 415 milhões para o trecho entre Custódia e Arcoverde, com 73 km de extensão (Foto: Yacy Ribeiro/Secom)

A governadora do estado, Raquel Lyra, participou, nesta sexta-feira (31), do lançamento do edital para a retomada das obras da Transnordestina em Pernambuco. Publicado em uma edição extra do Diário Oficial da União, o edital se refere ao lote SPS-4, que vai de Custódia a Arcoverde, com 73 km de extensão. O valor de referência para o pregão da área é de R$ 415 milhões. A previsão é de que as obras sejam iniciadas no primeiro trimestre de 2026.

Em seu discurso, a governadora destacou os esforços do governo do estado para a retomada das obras da ferrovia. “Quando chegamos ao Governo, o trecho de Pernambuco da Transnordestina tinha sido retirado do contrato com a empresa privada. Mas nós fomos para a luta, numa grande mobilização da sociedade de Pernambuco, colocando esse tema como uma prioridade do nosso estado. Agradeço ao presidente Lula e ao ministro Renan, vamos continuar trabalhando para que essa obra seja retomada o mais rápido possível e, virando realidade, que a gente consiga fazer a conclusão até o Porto de Suape”, destacou Raquel.

A governadora reforçou ainda que a conquista foi feita por meio de diálogo. “Conversei com o presidente Lula pessoalmente. Isso não é uma conquista individual, mas coletiva, porque parte do sonho de centenas de milhares de pernambucanos que sonharam com isso no passado e que não tiveram a oportunidade de ver uma obra como essa ser realizada. A gente faz parte desse sonho e dessa história. Hoje, o edital de licitação retoma a vocação logística do Nordeste brasileiro”, reforça.

As obras que serão realizadas pela Infra S.A, empresa pública estatal, devem ser iniciadas no primeiro trimestre de 2026. A previsão é de que o trecho entre Salgueiro e Suape seja concluído em quatro anos.

A apresentação do anúncio do edital foi feita durante reunião híbrida com a participação do ministro dos Transportes, Renan Filho, Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Frederico Siqueira (Comunicação). Além da governadora do estado, Raquel Lyra, o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, o presidente da Infra S.A, entre outras autoridades.