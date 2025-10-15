Aniversário é marcado por foco na eficiência, modernização dos processos e melhorias na segurança, responsabilidade ambiental e atuação social

Ceasa Pernambuco completa 63 anos nesta quinta-feira (16) (Foto: Divulgação/Ceasa-PE)

A mais antiga central de abastecimento do Brasil, o Ceasa Pernambuco celebra 63 anos de sua fundação nesta quinta-feira (16) – data em que também se comemora o Dia Mundial da Alimentação. O aniversário é marcado por uma nova fase vivida pela autarquia, com foco na eficiência, modernização dos processos e melhorias na segurança, responsabilidade ambiental e atuação social.

As reestruturações internas e inovações no Ceasa-PE já acontecem há dois anos. Segundo o presidente da instituição, Bruno Rodrigues, a data também é uma oportunidade de fazer um balanço preliminar dos resultados das iniciativas que começaram em 2023, reconhecendo os avanços e se planejando para enfrentar novos desafios.

“Estamos celebrando uma história que honra o passado e projeta o futuro. Como bem resume nossa campanha de 63 anos: o Ceasa não parou no tempo, ele está à frente dele”, declarou.

Avanços na estrutura e logística

O Ceasa-PE avançou na requalificação da rede elétrica do entreposto, instalando 10 geradores de 500 kVA e manutenção preventiva permanente. A medida reduziu as quedas de energia e garantiu maior estabilidade à operação diária.

Já no controle logístico, o Ceasa implementou um modelo eletrônico homologado pelo IPEM e INMETRO para pesagem de caminhões, com capacidade para até 100 toneladas. O novo sistema deve permitir a antecipação de pagamentos e acesso automatizado dos veículos de carga pela ferramenta Ceasa Pay.

Ainda, foi entregue um estacionamento coberto com 140 vagas. Além disso, mais de 5 mil vagas foram reorganizadas e demarcadas em todo o entreposto.

Segurança

A autarquia conta com uma Central de Segurança Integrada, com câmeras, vigilância 24h e drone de patrulhamento aéreo. Além disso, o Ceasa-PE agora abriga uma base do Corpo de Bombeiros Militar, junto a alojamentos para efetivo da Polícia Militar.

Sustentabilidade

Segundo a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o Programa de Compostagem do Ceasa-PE foi responsável por evitar, nos últimos cinco anos, a emissão de mais de 8 mil toneladas de CO?.

A autarquia também reduz, anualmente, aproximadamente 398 toneladas de CO? com a migração de sua matriz energética para fontes renováveis. A redução equivale ao plantio de 272 mil árvores.

Digitalização

O Ceasa passou a desenvolver soluções próprias para otimização interna e prestação de serviços com a criação do Laboratório de Inovação Tecnológica (LABITEC) em parceria com o Porto Digital e a Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Entre os resultados, está a implementação do marketplace CeasaMais.

Já o sistema AgriTrace Vegetal, desenvolvido com a ADAGRO, APEVISA e o Ministério Público de Pernambuco, permite rastrear a origem dos alimentos, fortalecendo a segurança alimentar e combatendo o uso irregular de agrotóxicos.

Responsabilidade social

O programa Sopa Amiga, um dos principais da autarquia, triplicou sua capacidade de produção, saltando de 350 mil para mais de 1,1 milhão de porções anuais, distribuídas a 119 instituições, entre creches, escolas, abrigos e comunidades vulneráveis na RMR e no interior.

No cuidado com as equipes internas, a gestão entregou novos vestiários, copa equipada, áreas de convivência, sanitários requalificados e espaços de pausa reformados.

Em fase de estruturação, o projeto de mini Ceasas busca replicar, em municípios estratégicos de Pernambuco, o modelo organizacional da capital. A proposta visa fortalecer a agricultura local, oferecer suporte técnico e reduzir perdas na comercialização de hortigranjeiros.

