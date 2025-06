Ceasa abre Pátio do Milho para vender 13 milhões de espigas

Ceasa realizará Festival do Milho entre os dias 14 e 24 de junho (CRYS VIANA/DP)

Com a expectativa de vender 13 milhões de espigas de milho durante o período junino, o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa) abriu nesta sexta-feira (6) o Pátio do Milho, principal polo de comercialização de milho verde do estado.

“Hoje (sexta-feira) é o pontapé inicial do nosso mês principal do ano. O mês de junho é o período mais importante para a Ceasa, porque é o mês de maior movimento, inclusive no volume de vendas. Então, a gente fez uma grande festa, inclusive, com muita cultura envolvida”, contou o presidente do Ceasa, Bruno Rodrigues.

“Trouxemos mais de 800 bacamarteiros de 40 municípios. Fizemos uma canjica de quase meia tonelada que foi distribuída entre os participantes”, finalizou.

O tradicional Platão do Milho, período em que o centro de abastecimento opera em regime 24 horas por dia, acontece entre os dias 14 e 24 de junho.

Este ano, o preço médio da “mão de milho” (50 espigas) permanece o mesmo que o ano passado, girando em torno de R$ 50.

Expectativa de vendas e movimentação

Apesar do atraso das chuvas e da estiagem prolongada, o presidente do Ceasa está com expectativa de que as vendas deste ano tenham um acréscimo de 15% com relação ao ano passado, quando foram vendidos cerca de 11,4 milhões de espigas de milho.

“Um dado importante é que no ano passado a gente chegou a vender, oficialmente,11,4 milhões de espigas de milho. Esse ano, a expectativa é que a gente atinja quase os 13 milhões de espigas. Ou seja, um incremento na ordem de 15% com relação ao ano passado, ressaltou Bruno Rodrigues.

Ao longo do mês de junho, o Ceasa estima uma circulação de aproximadamente 200 mil veículos, vindo de diversas partes do Nordeste, com picos de 40 mil veículos por dia nos dias de maior movimento, previstos para os dias 20, 21, 22 e 23 de junho.

Para o comerciante José Carlos a aproximação do período junino esquenta as vendas do milho.

“A venda está melhorando com a aproximação do São João e a tendência é de que as elas aumentem porque o pessoal quer fazer canjica e pamonha também para vender. E eu vou está aqui vendendo no Plantão do Milho”, afirmou o comerciante, que trabalha no Ceasa há 10 anos.



A servidora pública Tereza Marques, moradora do Recife, já aproveitou a abertura do Pátio do Milho e garantiu as espigas para as confraternizações juninas.

“É a primeira vez que eu tô vindo aqui. Eu sempre comprava perto da minha casa, mas decidi vir para cá por conta do preço. E esse milho que comprei já tem destino certo, que é a confraternização do meu trabalho”, destacou Tereza Marques.

Além da compra presencial no centro de abastecimento, empresas podem adquirir o milho e outros produtos por meio da plataforma Ceasa +.

“Lançamos no ano passado essa plataforma digital, na qual atende só pessoas jurídicas. Ou seja, os donos de restaurantes e supermercados compram por meio da internet, e recebem a mercadoria em casa, toda embalada e higienizada. Isso facilita para eles e para a gente, pois tiramos um pouco do trânsito daqui”, destacou Bruno Rodrigues.

Ainda conforme o presidente do Ceasa, 80% do milho comercializado no centro de distribuição vem do interior do estado, principalmente das cidades de Bonito, Gravatá, Caruaru e Passira, no Agreste pernambucano. Os outros 20% vêm do Rio Grande do Norte, Paraíba e do Ceará.

Infraestrutura e logística

Uma das novidades na operação deste ano é o uso de um drone para o monitoramento de segurança, trânsito e limpeza, que permitirá à equipe operacional uma visão panorâmica em tempo real das movimentações no local.

“Esse ano, a gente fez uma ampliação tanto na área de limpeza, como na área de trânsito, estacionamentos e também segurança. Uma novidade é a utilização de um drone linkado diretamente com a nossa central de monitoramento, que irá somar com as mais de 130 câmeras, garantindo um maior bem-estar para os compradores, enfatizou Bruno Rodrigues.

Além disso, o Pátio do Milho contará com o apoio da Polícia Militar e do Detran, garantindo mais segurança e uma maior fluidez no trânsito durante toda a comercialização de milho, principalmente no Plantão do Milho.