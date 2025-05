Dia da Macaxeira: saiba mais sobre o tubérculo que ''colonizou o colonizador''

/Rafael Vieira/DP

Símbolo da cultura alimentar do Brasil, e um dos produtos mais presentes na mesa dos pernambucanos, a macaxeira tem o dia 22 de abril a data que celebra a importância desse produto genuinamente brasileiro.





Criado em 2013, pelo então Deputado Federal de Alagoas, Alexandre Toledo, O Dia Nacional da Mandioca, que coincide com a chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, faz uma homenagem a essa raiz que é a base da alimentação de várias comunidades tradicionais do país.





Chamada de “pão da terra” pelos jesuítas, por ser uma fonte de carboidrato originária, abundante e de fácil cultivo no Brasil, a macaxeira e seus subprodutos têm um valor cultural para o Brasil, que resistiu a todo processo colonial.





“Eu gosto de lembrar do escritor Luís da Câmara Cascudo, autor do livro ‘A História da Alimentação do Brasil’, que dizia que a mandioca colonizou o colonizador. Na ausência do pão originário de Portugal, foi a mandioca que o substituiu. E na impossibilidade de reproduzir na colônia seus hábitos originários de mesa, esses colonizadores foram obrigados a adotar a mandioca”, destaca o jornalista e antropólogo, Bruno Albertim.





Também conhecida como mandioca e aipim, a macaxeira teve uma produção anual em torno de 18 milhões de toneladas, de acordo com o último levantamento do IBGE, realizado em 2023. Em Pernambuco, segundo o IBGE, foram produzidos no mesmo ano, cerca de 520 mil toneladas do produto, sendo Araripina, no Sertão do estado, o principal produtor.





Apesar desses números, de acordo com chefe do Setor de Informações e Mercado Agrícola do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), Marcos Barros, os eventos climáticos extremos nas regiões produtoras diminuíram, em torno de 15%, a comercialização desse produto no Ceasa. Essa queda fez o preço da macaxeira quase dobrar. No ano passado, uma caixa de 25 kg era comercializada em torno de R$ 35. Este ano, ela custa, em média, R$ 65.





Apesar desse aumento nos preços, a importância do alimento, que antecede o período colonial, persiste até hoje,principalmente na produção de tapiocas, bolos, beijus e entre outros subprodutos.





“É um ingrediente fundamental que está nos hábitos brasileiros antes mesmo da anexação violenta do Brasil ao Ocidente, e que perdura até hoje, com vários subprodutos. Durante muito tempo, foi a principal fonte de energia do Brasil. Até pouco tempo atrás, as padarias não eram tão comuns no Recife. As pessoas comiam tapioca, beiju, todos produtos derivados da mandioca ", finaliza Bruno Albertim.