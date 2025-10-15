Recife sedia fórum regional sobre Economia Circular e inovação

Mais de 150 líderes, entidades e autoridades internacionais se reúnem em Recife para a segunda edição do Fórum Nordeste de Economia Circular, buscando soluções estratégicas de desenvolvimento sustentável e protagonismo da região

Economia circular criativa (Foto: RLARROYD FOTOGRAFIA)

O II Fórum Nordeste de Economia Circular (FNEC) chega a Recife nesta quinta e sexta-feiras (16 e 17), reunindo aproximadamente 150 líderes, entidades público-privadas e personalidades internacionais. O objetivo central é impulsionar o desenvolvimento sustentável da região, fomentando a discussão e a implementação de soluções estratégicas baseadas na economia circular nos nove estados nordestinos.

Realizado pelo Movimento Reinventando Futuros e executado pela LB Circular, o evento tem patrocínio do Governo Federal e diversos órgãos, além de parcerias com entidades como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) Brasil, Consórcio Nordeste e a Fundação Ellen MacArthur.

Eixos temáticos

A conferência foi pensada para ser um espaço democrático, aberto ao público, com cerca de 60 horas de plenárias distribuídas em keynotes, debates, painéis e podcasts no Paço do Frevo.

Além disso, a programação prevê a realização de workshops, oficinas e mentorias para empreendedores. O fórum está estruturado em sete eixos temáticos: Inovação, Políticas Públicas, Criatividade, Negócios, Justiça Social, Corpo e Mente e Economias da Vida. A pré-abertura, reservada a convidados em 15 de outubro no Paço do Frevo, terá o keynote de John Wesley Days Jr, Diretor Nacional do “The Lion Shade Group BR”, além de um encontro estratégico entre representantes de diversas instituições.

Agenda Nordeste

Entre os participantes, a troca de expertises para um futuro sustentável contará com representantes da Fundação Ellen MacArthur, MDIC, Pacto Global, AMBIPAR, HEINEKEN, Novelis, e especialistas como a russa Ekaterina Egorova e autoridades brasileiras como o secretário de Meio Ambiente de Pernambuco, Daniel Coelho, e Sissi Alves, da Diretoria Economia Verde do MDIC.

A realização do FNEC em Recife consolida a cidade como polo itinerante e estratégico de sustentabilidade em 2025, no ano em que sediará preparativos para a COP30.

A embaixadora do ‘Movimento Reinventando Futuros’, Liu Berman, destacou a importância do evento para a economia local: “A economia circular é uma ferramenta essencial para promover sustentabilidade, inovação e desenvolvimento regional.

Ela ainda enfatizou o potencial de gerar “impactos sociais, culturais e ambientais concretos para todo o Nordeste”, bem como destacou a mobilização de comunidades, empreendedores, artistas e governos para compartilhar experiências, fortalecer negócios e discutir soluções práticas.

Futuro garantido

A conferência marca a segunda parada do Fórum Nordeste, que estreou em Salvador (BA) em 2023. O evento já possui um calendário definido até 2032, com o circuito seguindo para o Ceará em 2026 e, anualmente, para outros estados da região.

O Secretário Nacional do Artesanato e do Microempreendedor Individual do Ministério do Empreendedorismo, Milton Coelho, também falou sobre a relevância do fórum em declaração ao Diario de Pernambuco, afirmando: “O MEMP acredita que a economia circular é também um caminho de inclusão produtiva, de valorização do artesanato, da cultura e da criatividade nordestina, gerando impacto social e oportunidades reais para microempreendedores e pequenos negócios”.

As plenárias de Negócios, Inovação e Políticas Públicas ocorrem na quinta-feira (16). Na sexta-feira(17) a programação na Casa Marta Almeida inclui o workshop Mulheres nas economias de impacto e oficinas criativas. Empreendedores interessados podem participar gratuitamente na mentoria Reinventando Futuros, mediante inscrição no edital disponível no site do FNEC.

SERVIÇO



Quando: de 16 a 17 de outubro

Horário: de 10h às 18h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s.n - Recife, PE, 50030-360

Casa Marta Almeida - R. do Bom Jesus, 147 - Recife, PE, 50030-170

Programação completa: disponível via nordesteeconomiacircular.com.br

Evento gratuito