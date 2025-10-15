Inspirado na COP-30, mural gigante leva cores para área central do Recife

Criado por Marquinhos ATG, referência na cena de arte urbana pernambucana, o mural tem 200 metros de extensão e ocupa o muro da escola Liceu Nóbrega e o estacionamento em frente à Unicap

Recife, PE, 15/10/2025 - MURAL COLEGIO LICEU NOBREGA - Imagens do mural do colégio Liceu Nobrega. ( Rafael Vieira)

A área central do Recife ganhou um novo mural artístico gigante. A pintura fica em um imóvel na Rua do Príncipe, na Boa Vista.



Criado por Marquinhos ATG, referência na cena de arte urbana pernambucana, o mural tem 200 metros de extensão e ocupa o muro da escola Liceu Nóbrega e o estacionamento em frente à Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).



O tema escolhido é a “natureza e cidade”. Inspirado pela COP 30, que será realizada em novembro, em Belém (PA).



A ideia foi mostrar equilíbrio ecológico, retratando capivaras, araras vermelhas, pássaros e figuras humanas, unidos pela convivência harmoniosa.

Como foi



A ideia surgiu em diálogo do Padre Pedro e Padre Lúcio Instituto Humanitas Unicap, ampliando para Hime Navarro e Marquinhos, tendo como inspiração também os 10 anos da Laudato Sí, do saudoso papa Francisco.



“O padre me disse que queria deixar esse mural como um legado para as novas gerações, com uma mensagem de cuidado com o meio ambiente e com a vida”, conta Marquinhos ATG.

Segundo Padre Pedro, “esse tipo de arte transforma muros em comunicação, uma mistura de cores e formas, mobilizando nossos sentidos, embelezando as ruas e a vida dos passantes, conectando natureza e sonhos de outra cidade possível.” Enfim, arremata o reitor: “Marquinhos, ex-aluno da Unicap, fez nosso cartão de visita e deu uma aula pública à cidade, nosso campus”.



O trabalho



O trabalho foi desenvolvido em três etapas. A primeira, no trecho do estacionamento da Unicap, e a terceira, no muro do Liceu Nóbrega, foram executadas por Marquinhos ATG com assistência do artista Luther.

A segunda etapa, que segue até a Rua Nunes Machado, reuniu nomes da cena urbana recifense, como Véio Art, Léo Gospel, Yony Seres, Del Arkivo, Marcel Menta, Deco e o próprio Marquinhos ATG, em um gesto de valorização da coletividade e da diversidade artística e cultural presentes na arte urbana.

Entre cores, formas e tipografias características do artista, o mural também traz frases do Papa Francisco, como “Tudo está interligado”, “A beleza é a porta de entrada para a consciência ecológica” e “O mundo canta um Amor infinito, como não cuidar dele?”. As mensagens reforçam que todos os seres e o planeta estão conectados, e que a cidade é também um espaço de aprendizado e convivência, uma extensão viva da universidade. Nesse diálogo entre arte e fé, ecoa a visão do Papa sobre consciência ambiental e responsabilidade coletiva.

O artista



Marquinhos ATG é conhecido por transformar muros em narrativas sobre pertencimento, resistência e beleza cotidiana.

Seu trabalho está presente em praças, parques, ruas e comunidades do Recife, incluindo o megamural “Recife Meu Amor”, na Avenida Conde da Boa Vista com a Rua do Hospício, que se tornou um dos principais pontos de arte reconhecidos da cidade.

Ele é formado em Fotografia pela Universidade Católica de Pernambuco e atua como produtor cultural e arte-educador.

Participou de importantes festivais de graffiti no Brasil, como Recifusion, BTC, Meeting of Styles, Jacuba Graffiti e Origraffes, além de atuar em projetos comunitários e sociais que usam a arte como ferramenta de transformação. Ele também integra os coletivos Iputinga Sociocultural e OxenteTrip, contribuindo para fortalecer a cena artística e promover a cultura hip hop no Recife.