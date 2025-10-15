Investimento em pessoas: Capgemini elege Recife como novo centro de formação no Brasil

Porto Digital fica no Centro do Recife (Divulgação)

A consultoria francesa de tecnologia e transformação digital Capgemini inaugurou sua nova base de operações no Porto Digital, no Recife, consolidando a capital pernambucana como seu principal centro de formação de profissionais no Brasil.

A operação atual, que conta com 250 profissionais, tem uma meta ambiciosa de expansão: alcançar mil colaboradores até o final de 2026 e 1.200 em 2027. A estratégia da Capgemini é que o Recife funcione como seu "delivery center" (centro de entrega) nacional.

Segundo o vice-presidente de Serviços Digitais da Capgemini Brasil, Thiago Nascimento, o crescimento será quase que diretamente proporcional ao aumento do seu capital humano.

A chegada da empresa ao polo tecnológico visa acelerar a capacidade de atendimento à crescente demanda por projetos de transformação de negócios e digital de seus clientes, com foco em habilidades críticas como Nuvem, Dados e Inteligência Artificial.

Formação de talentos

O foco principal da empresa é a formação e contratação de talentos na base. Nascimento revela que a parceria com o Porto Digital irá possibilitar potencializar no Recife o programa START, uma iniciativa gratuita e inclusiva desenvolvida durante a pandemia, que treina profissionais em mais de 45 plataformas.

"Esperamos que o nosso programa START venha a ser potencializado com todo o programa de formação e captação de talentos que o Porto Digital já desenvolve aqui no Recife", afirmou o porta-voz, indicando que a ideia é conectar a iniciativa aos profissionais do ecossistema local, que já está ligado a universidades e faculdades da região. A meta é que toda a formação de profissionais da base aconteça predominantemente no Recife.

Atendimento nacional

Embora seja uma empresa global, a nova base do Recife será dedicada a atender a operação da Capgemini no Brasil. Segundo Thiago Nascimento, os profissionais atuarão em projetos de diversos setores, com a ressalva de que aqueles clientes que exigem a presença física em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília, continuarão sendo atendidos in loco. A capital pernambucana será o motor de contratação e formação.

A consultoria presta serviço de ponta a ponta em transformação de negócios e tecnologia, com grande profundidade em setores como Manufatura, Automotivo e, principalmente, Financial Services (bancos e seguros).

As tecnologias prioritárias para o novo time, que serão desenvolvidas e aplicadas para os clientes brasileiros, são: Cloud (Nuvem), dados, pacotes SAP (ERP) e, de forma crescente, Inteligência Artificial. A Capgemini tem um investimento global de 2 bilhões de euros em IA.

O vice-presidente da Capgemini ressaltou que, no primeiro ano, o foco será o crescimento da empresa, impulsionado pelo número de pessoas. "O crescimento no Recife representará o crescimento da Capgemini Brasil", concluiu Nascimento.