Pernambuco preparado para ser o próximo hub digital do Brasil

Porto Digital fica no Centro do Recife (Divulgação)

O Brasil vive um momento crucial na disputa por protagonismo na economia digital. A transformação tecnológica, acelerada por novas demandas de conectividade, exige que estados estejam preparados para oferecer infraestrutura robusta, segura e capaz de atender à velocidade do mundo atual. Nesse cenário, a descentralização da infraestrutura digital do país é um desafio estratégico — e uma oportunidade que Pernambuco está pronto para assumir.



Com uma posição geográfica privilegiada, capacidade de conectar milhões de pessoas em baixa latência e um dos mais vibrantes polos de inovação da América Latina, o Porto Digital, nosso Estado reúne condições ímpares para atrair investimentos que podem reposicioná-lo como referência nacional em tecnologia e dados. Mas essa ambição só se torna realidade quando há convergência entre iniciativa privada e poder público.



Foi justamente com esse espírito que, a convite de Rui Gomes, CEO da UM Telecom, e Daniel Gomes, CEO do Atlantis Datacenter, participei de uma agenda institucional junto à Agência de Desenvolvimento de Pernambuco (ADEPE). Estivemos em um almoço com a presidente, Ana Luíza Ferreira, e seus diretores, acompanhados de Daniel Asfora e Alberto Silveira, pelo LIDE Digital Pernambuco. Logo após, visitamos as obras do Recife 1, o primeiro datacenter da Atlantis no Estado, que simboliza a chegada de infraestrutura de classe mundial a Pernambuco.



O encontro consolidou uma pauta estratégica: atrair cabos submarinos para Pernambuco. Hoje, essa infraestrutura está concentrada sobretudo no Ceará e no Sudeste, o que limita o potencial de expansão digital de outras regiões. Ao criar um grupo de trabalho conjunto entre governo e empresas, assumimos o compromisso de transformar esse cenário, ampliando horizontes e garantindo novas oportunidades.

Não se trata apenas de tecnologia. A chegada de cabos e datacenters pode atrair grandes players globais, fomentar startups locais, gerar empregos qualificados e impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Estado. Em outras palavras, é uma decisão estratégica de futuro.



O Recife 1 e a mobilização entre setor público e privado marcam um passo decisivo para que Pernambuco se consolide como hub digital do Brasil. Temos a chance de descentralizar a infraestrutura nacional, atrair investimentos de peso e projetar nosso Estado no mapa global da economia digital.

Esse movimento é mais do que conectividade: é desenvolvimento, competitividade e liderança. Pernambuco tem todas as condições de assumir esse protagonismo — e o momento de agir é agora.

Bruno Almeida

Presidente do LIDE Digital Pernambuco