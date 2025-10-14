Pernambuco apresenta queda de produção na safra de setembro, diz IBGE

Pernambuco está entre os estados que apresentaram variações absolutas negativas, com -2.909 toneladas em setembro

A área plantada do milho cresceu 10,4%, o que elevou a produção em 52,3%, alcançado safra recorde de 97,7 milhões de toneladas. Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil (Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil)

Pernambuco esteve entre os estados que apresentaram variações absolutas negativas na produção, com -2.909 toneladas em setembro. A previsão foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta terça-feira (14).

Junto a Pernambuco estão Bahia (-43 325 t), Ceará (-39 757 t), Maranhão (-37 141 t), Rio Grande do Sul (-28 785 t), Acre (-4 826 t), Pará (-2 577 t), Rio Grande do Norte (-1 563 t), Espírito Santo (-1 353 t) e Alagoas (-265 t).

No Brasil, no último mês, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas estimada para 2025 deve totalizar 341,9 milhões de toneladas, 16,8% maior do que a obtida em 2024 (292,7 milhões de toneladas). A área plantada deve crescer 3,3% em relação ao ciclo anterior, sendo estimada em 84,4 milhões de hectares na temporada 2025/26.

Números nacionais

A estimativa da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas apresentou variação anual positiva para as Regiões Centro-Oeste (21,6%), Sul (9,5%), Sudeste (16,8%), Nordeste (8,3%) e Norte (22,5%). Quanto à variação mensal, apresentaram aumentos na produção a Região Norte (1,3%), a Sul (0,1%), a Centro-Oeste (0,2%) e a Sudeste (0,1%). A Região Nordeste apresentou declínio (-0,3%).

Mato Grosso lidera como o maior produtor nacional de grãos, com participação de 32,4%, seguido pelo Paraná (13,5%), Goiás (11,3%), Rio Grande do Sul (9,4%), Mato Grosso do Sul (7,4%) e Minas Gerais (5,5%), que, somados, representaram 79,5% do total. Com relação às participações regionais, tem-se a seguinte distribuição: Centro-Oeste (51,4%), Sul (25,1%), Sudeste (8,8%), Nordeste (8,2%) e Norte (6,5%)

Entre as Grandes Regiões, o volume da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas apresentou a seguinte distribuição: Centro-Oeste, 175,7 milhões de toneladas (51,4%); Sul, 85,8 milhões de toneladas (25,1%); Sudeste, 30,1 milhões de toneladas (8,8%), Nordeste, 28,0 milhões de toneladas (8,2%) e Norte, 22,3 milhões de toneladas (6,5%).

Pernambuco

FEIJÃO (em grão) – Um dos principais declínios em setembro com relação ao mês anterior, foi observado na estimativa de produção em Pernambuco (-13,8%).

MANDIOCA (raízes) – Em Pernambuco foi verificado um declínio de - 0,4%. Os maiores crescimentos da produção em relação ao mês anterior foram informados por Roraima (5,4%), Pará (1,0%), Rio Grande do Norte (70,6%) e Minas Gerais (11,7%),

MILHO 1ª SAFRA – Houve quedas da produção no Tocantins (-2,1%), no Maranhão (-0,5%), no Ceará (-6,5%), no Rio Grande do Norte (-1,6%). Pernambuco aparece com -2,3%.

MILHO 2ª SAFRA - Variações negativas em Pernambuco (-2,0%).

TOMATE - Variações positivas da produção de tomates em Pernambuco com 2,3%. No resto do Nordeste, houve saldo positivo também em Alagoas (0,1%) e Ceará (0,3%), devido à expansão da área colhida (0,6%).



*Com informações do Estadão Conteúdo

