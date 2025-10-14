Apagão atingiu 600 mil pessoas em 60 cidades de Pernambuco, diz Neoenergia

Segundo a concessionária, houve uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN), que afetou o suprimento de energia em diversos estados brasileiros

Apagão atingiu sete estados de madrugada (Frepik)

Um apagão atingiu ao menos sete estado, na madrugada desta terça (14).



Entre eles, está Pernambuco, segundo informações confirmadas pela Neoenergia, por meio de uma nota oficial.

Segundo a concessionária, houve uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN), que afetou o suprimento de energia em diversos estados brasileiros.

“Em Pernambuco, o o desligamento foi registrado entre 0h31 à 1h10, impactando 19 subestações e interrompendo o fornecimento de energia para cerca de 600 mil clientes, de 60 municípios do Agreste e Litoral”, afirmou a Neoenergia Pernambuco.

Ainda segundo a empresa, mais informações sobre as causas da ocorrência devem ser disponibilizadas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).



Houve relados de desligamento de energia também em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas, Minas Gerais e Santa Catarina.

A Neoenergia disse, ainda, que todo o sistema foi religado desde 1h10.